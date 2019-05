Wikileaks: da Svezia mandato d'arresto contro Assange per stupro

La Procura svedese ha spiccato un mandato di arresto per presunto stupro contro il fondatore di Wikileaks, Julian Assange. La scorsa settimana era stata annunciata la riapertura del caso, pur chiuso due anni fa. "Ho chiesto alla Corte di Uppsala l'arresto di Assange in sua assenza, sospettato di stupro in misura minore dalla probabile causa. Se il giudice decide di firmarlo, emetterò un mandato d'arresto europeo da consegnare alla Svezia", ha dichiarato in una nota il vice procuratore superiore, Eva-Marie Persson. Il giornalista australiano è stato arrestato un mese fa dalla polizia britannica presso l'ambasciata dell'Ecuador a Londra, dove si era rifugiato fa nel 2012 per evitare l'estradizione in Svezia, dopo che Quito aveva revocato l'asilo.

Assange, detenuto in un carcere di massima sicurezza, è stato recentemente condannato da un tribunale britannico a 50 settimane di carcere per aver violato i termini della libertà vigilata nel 2012 e attende l'esito del processo sulla richiesta di estradizione negli Stati Uniti. La riapertura del caso Assange in Svezia, ha detto il procuratore, viene dopo il cambiamento della situazione, poiché la chiusura era stata causata dall'incapacità di promuovere la causa e non la mancanza di prove, oltre a che i tribunali svedesi hanno ha concluso in diverse occasioni che i sospetti contro di lui sono credibili. "In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e l'estradizione negli Stati Uniti, le autorità britanniche dovrebbero decidere l'ordine di priorità", ha detto il procuratore di oggi. Persson ha sottolineato che l'esito del processo è "impossibile prevedere", ma che dal suo punto di vista il caso in Svezia può procedere contemporaneamente con quelli nel Regno Unito.