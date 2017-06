Woodcock perde la causa contro Panorama

Il tribunale di Roma ha rigettato la domanda di risarcimento presentata dal dottor Henry John Woodcock nella causa civile intentata nei confronti della giornalista Annalisa Chirico, di Mondadori e della casa editrice Rubbettino. Il magistrato aveva chiesto 260mila euro per i presunti danni subiti a causa di una intervista su Panorama a firma della Chirico al politologo statunitense Edward Luttwak e di un testo contenuto nel libro 'Condannati preventivi' relativo alle falle dell'inchiesta sulla presunta P4.

Il Giudice ha rigettato la domanda sotto ogni profilo condannando il dottor Woodcock al pagamento delle spese legali. 'Il dottor Woodcock attraversa un momento difficile, non sarò io a infierire - dichiara Annalisa Chirico, giornalista e presidente di Fino a prova contraria - until proven guity, difesa dall'avvocato Michele Clemente - La sentenza conferma la mia assoluta professionalità. Non ho mai diffamato il magistrato che in questi anni mi ha reso bersaglio di molteplici azioni giudiziarie. Penso che con me gioiranno le persone maltrattate, arrestate e vilipese da una giustizia ingiusta'.