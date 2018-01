World Food Programme Italia, Roberto Diacetti nominato nuovo vice Presidente

Roberto Diacetti è il nuovo Vice Presidente del World Food Programme Italia, nominato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci dell’Agenzia delle Nazioni Unite.

Laureato in giurisprudenza, vanta una importante carriera manageriale a livello nazionale, è attualmente presidente Eur SpA, nonchè anche di Roma Convention Group e amministratore unico di EURTEL dal luglio del 2016. Tra i suoi incarichi ha ricoperto ruoli in diverse società pubbliche e private in materia di pianificazione e controllo, tra cui Astral SpA, Sviluppo Lazio SpA, Filas SpA e Litorale SpA. Nel 2002 entra in Capitale Lavoro SpA in qualità di direttore amministrazione, finanza e controllo.

“Ringrazio il presidente Vincenzo Sanasi D’Arpe, il presidente onorario l’ambasciatore Giovanni Castellaneta e l’intero consiglio direttivo per avermi conferito questo nuovo incarico, per cui metterò a servizio le mie competenze volte a definire nuove strategie a medio e lungo termine, per la ricerca e la raccolta fondi con l’obiettivo di fronteggiare le numerose emergenze umanitarie nel mondo.” Ha così commentato Diacetti.

Il World Food Programme è l’Agenzia delle Nazioni Unite impegnata nella lotta contro la fame nel mondo per raggiungere una maggiore sicurezza alimentare, attraverso programmi di assistenza volti a favorire la diffusione della conoscenza e la crescita di comunità più evolute.