World Press Photo 2018: è Nikon il primo brand di macchine fotografiche

NIKON è il primo brand di macchine fotografiche utilizzato dai vincitori del World Press Photo 2018

A pochi giorni dall’annuncio dei vincitori del World Press Photo 2018, un’indagine condotta dal sito spagnolo Photolari.com rivela che ha utilizzato una reflex Nikon la maggior parte dei fotografi premiati al prestigiosissimo concorso di fotogiornalismo. Delle 129 immagini vincenti, infatti, 97 includono i dettagli dell’attrezzatura impiegata, da cui si evince che Nikon è il brand più utilizzato. Di queste 97 foto, ben 50 sono state scattate con Nikon, in primis con la D5 e la D810, le due ammiraglie della casa giapponese prima del lancio della D850, avvenuto nell’agosto dell’anno scorso.



Anche l’impressionante immagine vincitrice del World Press Photo of the Year, che ritrae il giovane Víctor Salazar Balza avvolto dalle fiamme durante i violenti scontri seguiti alle manifestazioni contro il presidente Maduro, è stata realizzata dal venezuelano Ronaldo Schemidt proprio con una reflex Nikon, la D4s. Per Nikon si tratta di una grande soddisfazione e di una conferma del fatto che i professionisti dell’imaging continuano a scegliere un sistema collaudato e di qualità che offre non solo reflex dalle elevate prestazioni, in grado di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di fotografi, ma anche una gamma di ottiche perfette in ogni situazione.