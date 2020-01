Xylella uccisa dal freddo. Scoperto il rimedio contro il batterio. ESCLUSIVA

Una grande scoperta, un mezzo miracolo: è stato trovato il rimedio per sconfiggere la xylella, il terribile flagello che da ormai diversi anni sta uccidendo gli ulivi salentini, e non solo. L'annuncio, in anteprima, in un'intervista video del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino all'avvocato Massimiliano Russo, consigliere d'amministrazione di Sanitrix, una start up con sede a Milano nata dall'unione di due gruppi di imprenditori di Brescia e di Padova che ha brevettato un metodo per debellare il batterio che ha messo in ginocchio il Salento e ora si espande verso il Nord Italia, ma ha colpito anche in diversi paesi d'Europa e del mondo, tra cui Francia, Spagna, Grecia e Stati Uniti.

IL PROTOCOLLO DI RICERCA LA DOMANDA DI BREVETTO Presto verrà aperto un presidio di Sanitrix anche in Puglia, a Ceglie Messapica,sotto la responsabilità dell'avvocato Donato Valente, consigliere di Fiera Milano e originario della cittadina salentina e membro del team della start up.

Dopo sette anni di tentativi, la terapia criogenica (dunque attraverso l'utilizzo del freddo) messa a punto sotto la guida del responsabile scientifico Emanuele Guerra di Sanitrix, ha indicato una via alternativa a quella dell'eradicamento (che tra l'altro apre altri problemi come quello del commercio del legname infetto).

"Dopo un primo test su un singolo prototipo lo scorso anno abbiamo completato con successo una seconda fase su 25 ulivi", spiega Russo. "Gli ulivi vengono coperti da una campana che porta la temperatura sui -50 o -60 gradi nell'area circostante e, per 15-20 minuti circa, di -5 o -6 gradi all'interno del vaso xylematico, debellando il batterio". E, a distanza di qualche mese, è ricomparso sull’ulivo sottoposto a trattamento, un nuovo fogliame.

Un campo di ulivi contaminato dalla Xylella prima dell'intervento



Insomma, gli ulivi possano tornare in vita. "Siamo entrati in contatto con le istituzioni", dice Russo. "Abbiamo incontrato il ministro Teresa Bellanova (interessata da vicino al tema visto che è pugliese) e siamo in contatto con lo staff del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Ora stiamo collaborando con le autorità scientifiche e siamo disponibili a ripetere la fase di test insieme a loro".

Il fogliame riapparso dopo qualche mese sugli ulivi trattati



Per raggiungere il risultato sono stati usati fondi privati, e dopo la fase di validazione arriverà l'approdo sul mercato. "Il costo dell intervento diretto sarà intorno ai 60 euro per pianta, ma contiamo di poter produrre a breve il software e l'hardware necessari all'intervento in modo da facilitare l'accesso autonomo a tutti i produttori".

Per contattare Sanitrix, si può scrivere via email a info@sanitrix.com oppure telefonare al numero 02.49473616.