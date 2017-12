Yemen, riesplode il caso delle bombe italiane: "Usate da Riad contro i civili"

Yemen: Nyt, 'bombe italiane vendute a Riad usate su civili'

"Bombe italiane, morti yemenite": cosi' titola il New York Times, che ha pubblicato online un video reportage sulla vendita all'Arabia Saudita di armi prodotte in uno stabilimento della Sardegna, a Domusnovas, nel Sulcis. Armi che, riporta il giornale mostrando alcune immagini, verrebbero usate anche contro civili inermi nello Yemen, Paese martoriato dalla guerra civile.

Il servizio ricostruisce minuziosamente il percorso che dal cuore della Sardegna conduce in Arabia Saudita dove vengono esportate le bombe poi lanciate in Yemen. Nonostante il governo italiano abbia piu' volte assicurato che non ci sia nessuna attivita' illegale dietro la vicenda, il Nyt solleva dubbi sul fatto che l'Italia possa violare sia le leggi nazionali che quelle internazionali. "Esperti europei dicono che vendere queste bombe e' illegale", si afferma nel servizio, in cui si ricorda come in Italia c'e' una delle normative piu' severe che proibisce la vendita di armamenti a Paesi coinvolti in conflitti: proprio come il caso dell'Arabia Saudita in Yemen.