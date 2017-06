YouTube, girano video pericoloso. Ma lei uccide il fidanzato per sbaglio

Doveva essere un video virale per conquistare follower su youtube ma si è trasformata in una tragedia. Protagonisti sono due ragazzi del Minnesota: 19 anni lei, al settimo mese di gravidanza e già con un figlio dal suo compagno, l’altro giovane, un ragazzo di 22 anni. Ed è proprio il fidanzato, Pedro Ruiz III, la vittima del video messo in scena dalla coppia lunedì scorso: la ragazza avrebbe dovuto sparare con una pistola a bruciapelo contro un libro appoggiato sul petto del 22enne e proprio il libro avrebbe dovuto frenare il proiettile, salvando il ragazzo. E così hanno fatto, ma l'esito del progetto non è stato quello preventivato.

Le pagine del volume non hanno affatto frenato il colpo e il proiettile si è conficcato in pieno nel petto di Pedro Ruiz, che è morto poco dopo l’arrivo dell’ambulanza, chiamata dalla sua fidanzata. La giovane, Monalisa Perez, aveva annunciato su Twitter la folle iniziativa, scrivendo che lei e Pedro erano pronti a registrare “uno dei più pericolosi video di sempre. Una sua idea, non mia”. Ora è accusata di omicidio: i familiari raccontano di una coppia unitissima con la passione per i video, che caricavano poi su youtube.