Zac Efron contrae malattia mortale in Papua Nuova Guinea, ricoverato d'urgenza

Zac Efron e' stato ricoverato d'urgenza in ospedale prima di Natale dopo aver contratto una malattia mortale durante le riprese di un reality in Papua Nuova Guinea. Secondo i tabloid britannici, si tratterebbe di "una forma di febbre tifoidea o un'infezione batterica simile". Il 32enne e' stato trasferito in volo a Brisbane e portato al St Andrews War Memorial Hospital in "condizioni stabili". Da li' ha ricevuto il via libero medico per rientrare negli Usa alla vigilia di Natale. Il reality 'Killing Zac Efron', di cui l'attore e cantante e' protagonista e produttore esecutivo, doveva mostrarlo mentre si avventurava "nella giungla profonda di un'isola remota e pericolosa per scolpire il proprio nome nella storia delle spedizioni".