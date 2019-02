A Cosmoprof Worldwide Bologna 2019 c'è "Leonardo Genio e Bellezza", una mostra promossa da Cosmetica Italia e Accademia del Profumo per celebrare uno dei più grandi geni della nostra nazione e il suo contributo al mondo della cosmesi.

A tutti è noto il talento multiforme di Leonardo da Vinci, un uomo che ha saputo riassumere in sé numerose figure: l’inventore, lo scultore, il pittore, l’ingegnere, l’architetto. Ciò che, invece, è meno noto è che tra queste figure vi è anche quella del cosmetologo. Gli scritti dello stesso Leonardo e la corrispondenza tra il genio vinciano e alcune tra le più importanti figure femminili delle corti rinascimentali, infatti, sono ricchi di ricette ed esperimenti legati al mondo della bellezza e della cura di sé.



Nel 2019, a cinquecento anni dalla scomparsa di da Vinci, Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche, Accademia del Profumo e Cosmoprof renderanno omaggio al suo ingegno con un’iniziativa che coniuga la celebrazione storica alla divulgazione di uno dei suoi aspetti meno conosciuti.



Il progetto, presentato oggi nell’ambito della conferenza stampa di lancio dell’edizione 2019 della fiera leader mondiale nel settore beauty, si concretizzerà in una mostra, dal titolo Leonardo Genio e Bellezza, ideata dalla studiosa Maria Pirulli, che andrà in scena per la prima volta dal 14 al 18 marzo 2019 proprio presso Cosmoprof Worldwide Bologna. L’esposizione sarà aperta per tutta la durata della manifestazione, presso il Centro Servizi del Quartiere Fieristico di Bologna, e proporrà una selezione di codici con le innovazioni di Leonardo in ambito cosmetico, oltre a studi su piante e fiori nelle sue opere e ai primi procedimenti di distillazione che hanno portato alla nascita della chimica. Non mancheranno le figure femminili rinascimentali più rilevanti con i loro “experimenti” e ricette.



Nei documenti esposti sono descritte pratiche per “ricavare odori soavi” con tecniche avanzate in uso ancora oggi – come l’enfleurage – e ricette per “fare li capelli di neri gialli”, create per assecondare il desiderio delle nobili dell’epoca di schiarire le proprie chiome in diverse tonalità, come il biondo “veneziano”, quello “fiorentino”, o quello “alla napoletana”. Non solo, gli scritti testimoniano anche come Leonardo abbia insegnato alle dame rinascimentali tecniche per rimuovere i peli e per raccogliere i capelli in sofisticate acconciature, come il “coazzone”: una lunga treccia o coda, ornata da un largo nastro, detto “trenzale”, che si avvolge attorno a essa fino a nasconderla completamente, raffigurata in numerosi dipinti di Leonardo e altri artisti dell’epoca.

Maria Pirulli spiega "Penso che le ricette cosmetiche di Leonardo siano state viste dai suoi contemporanei come una sorta di magia ("Mago" era il suo appellativo) e oggi, al contempo, lo possiamo ritenere senza ombra di dubbio un apripista di tutto ciò che concerne la bellezza femminile e la cosmesi moderna".



Cosmetica Italia - Fondata nel 1967, è l’associazione nazionale delle imprese cosmetiche, aderente a Confindustria, che riunisce circa 500 aziende rappresentative del 95% del fatturato del settore.



Accademia del Profumo - È stata fondata nel 1990 per valorizzare il profumo come elemento essenziale di benessere, promuoverne la creatività, accrescerne la cultura e la diffusione in Italia.

Cosmoprof Worldwide Bologna - Da oltre 50 anni è l'osservatorio leader internazionale sulle tendenze legate al settore della cosmetica. Al successo di Cosmoprof nel mondo lavora una struttura organizzativa internazionale, BolognaFiere Cosmoprof S.p.a., che cura l’organizzazione e il marketing della manifestazione, rendendola il principale evento mondiale per il settore della bellezza.