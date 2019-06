A Palazzo Matteotti di Milano la mostra “Summer Show”, a cura di Linda Bajàre

Palazzo Matteotti The Dedica Anthology Milano è lieto di annunciare l’inaugurazione della mostra Summer Show a cura di Linda Bajàre, progetto che presenta in Italia gli artisti internazionali Artis Nīmanis e Aivars Kisnics, presso la prestigiosa sede di Corso Matteotti, 4 a Milano, immersa nell’atmosfera della capitale italiana del lusso, a pochi passi dal Quadrilatero della Moda.

Lanciato nel 2018, The Dedica Anthology è il nuovo brand nell’hôtellerie di lusso, con un portfolio di hotel in Italia e in Europa. The Dedica Anthology crea luoghi di ispirazione e rituali in linea con lo stile di vita contemporaneo degli ospiti internazionali, facendosi pioniere di una nuova visione di curated contemporary hôtellerie. Sostenuto dai valori di autenticità, curiosità, The Dedica Anthology è parte vibrante della città e un affascinante depositario di storie che vengono raccontate anche attraverso esposizioni temporanee come Summer Show.

Le opere selezionate dalla curatrice Linda Bajàre trasportano l’animo dell’osservatore in un viaggio contemporaneo con la loro straordinaria eleganza. Pittura e scultura, due forme d’arte presentate attraverso l’originalità degli artisti lettoni che, insieme alla forte carica espressiva delle loro opere, focalizzano la propria attenzione sull’importanza della ricerca tecnica e della sperimentazione sulla materia. L’essenzialità delle forme e del segno sono tratti che accomunano gli artisti, come la profonda manualità che traspare nei loro lavori: opere cariche di sentimento, di emozione e di colori intensi in grado di incantare lo spettatore trasportandolo in un viaggio verso l’infinito.

Una ricerca che si sviluppa nei “paesaggi interiori” di Kisnics attraverso un'elegante scelta cromatica, dove strati pittorici sapientemente sovrapposti sulla tela incarnano la mutevolezza delle condizioni e degli stati d’animo di quelle che egli definisce le più importanti “forze della natura”, il mare e l’essere umano. Per Nīmanis si concretizza nel rigore e nella sinuosità delle forme che, grazie alle luminescenze del vetro e ai riflessi metallici dei materiali, catturano lo sguardo dello spettatore in un viaggio verso l’infinito.

Linda Bajàre, consulente d’arte in ambito internazionale, dal 2015 è specializzata in arte moderna e contemporanea. In Italia propone artisti promettenti altrimenti inaccessibili sul mercato locale. In questo caso svolge il ruolo di curatrice proponendo due artisti suoi connazionali.

La prestigiosa location di Palazzo Matteotti diventa un’ideale cornice per esporre in Italia le opere di due artisti ormai noti a livello internazionale, dall’Europa agli Stati Uniti, fino all’Estremo Oriente.

“Tutte le mie opere sono multistrate astrazioni, composte da dieci a trenta strati di colore, attentamente studiati per esaltare ogni stato d’animo”, dichiara Aivars Kisnics raccontando le sue opere: paesaggi astratti che narrano di tramonti, albe, vento e specchi d’acqua, orizzonti e giochi cromatici legati al tema del mare. Accanto ad essi dialoga la magia delle sculture di Artis Nīmanis, dove il vetro, gli ori, gli argenti e il bronzo ci riportano, in un gioco di specchi e di effetti visivi resi dalla luce, all’origine dell’universo: luoghi misteriosi da scoprire, in cui ciascuno di noi, come in un labirinto, può trovare un proprio intimo e personale cammino. Summer Show, con data di inaugurazione 20 giugno, sarà aperta al pubblico fino a settembre.