Affaritaliani.it vola su Marte. Le foto e il video del viaggio

"Chiamata per il volo sul pianeta Marte: i passeggeri sono pregati di presentarsi con la carta d'imbarco". In un lontano futuro, sarà forse questo l'avviso che riecheggerà negli spazioporti da cui decolleranno le astronavi per i viaggi interplanetari. Intanto, però, Affaritaliani ha già prenotato il suo biglietto per la prossima missione sul Pianeta Rosso: partiremo con la sonda Mars 2020 della Nasa nel luglio del prossimo anno dalla base di Cape Canaveral in Florida, la stessa che proprio 50 anni fa vide il lancio delle missioni Apollo per lo sbarco sulla Luna.Il nome della nostra testata - unico giornale italiano al momento - sarà infatti inserito su un chip che verrà imbarcato sul rover che esplorerà la superficie marziana. Ma non saremo soli: sono oltre 6 milioni le persone che hanno prenotato questo volo virtuale, tra cui anche il nostro astronauta Umberto Guidoni, che pur potendo vantare due voli in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale non ha voluto rinunciare a questo speciale viaggio.





Come imbarcarsi su Mars 2020

Ma sulla sonda Mars 2020 ancora c'è posto. Chi volesse partecipare a questa avventura potrà facilmente registrare online il suo nome e ricevere la sua boarding card nominativa. Basta cliccare sul sito ufficiale della missione (https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/mars2020) e compilare un modulo. C'è tempo fino al 30 settembre. Poi tutti i nominativi saranno scritti su un minuscolo chip di silicio e posizionati sul rover marziano sotto una protezione di vetro. Il lancio è previsto per il 17 luglio del prossimo anno e, dopo circa sette mesi di viaggio, la sonda arriverà a destinazione il 18 febbraio 2021 nel cratere Jezero. La sua missione prevede studi sul clima e la geologia marziana, la raccolta e l'analisi di campioni del terreno e anche la ricerca di segni di vita microbica del passato.





Arriva anche ExoMars

Ma la sonda Mars 2020 non sarà l'unica l'anno prossimo a partire per Marte. Anche l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), in collaborazione con l'agenzia russa Roscosmos e con la partecipazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), sta preparando la seconda fase della missione ExoMars 2020. Nel marzo 2016, era già partita una sonda dotata di un modulo lander, denominato Schiapparelli, che avrebbe dovuto scendere sulla superficie del pianeta, ma che purtroppo è precipitato a causa di un'anomalia in uno dei sistemi di controllo.Nel maggio del prossimo anno, partirà invece dal cosmodromo russo di Bajkonur il rover Rosalind, che nei primi mesi del 2021 scenderà nella zona di Oxia Planum, una delle più grandi distese pianeggianti di roccia argillosa su Marte. In questa missione, c'è molto made in Italy: l'ESA ha infatti assegnato a Thales Alenia Space Italia la leadership principale di entrambe le fasi del progetto e, in particolare, lo sviluppo del modulo lander e dello speciale trapano che perforerà il suolo marziano per il prelievo di campioni. Diversi esperimenti scientifici a bordo sono a guida italiana. Inoltre, è stato appena inaugurato, presso gli stabilimenti Altec di Torino, il Rover Operations Control Centre, il nuovo centro di controllo da cui partiranno gli ordini per la missione di esplorazione del rover Rosalind sul Pianeta Rosso.





Video: Visita i laboratori del Jet Propulsion Laboratory dove stanno costruendo il rover della missione Mars 2020 (credit NASA)