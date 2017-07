Ai Weiwei difende la libertà di espressione con i Lego

Da Snowden a Mandela a Martin Luther King, solo per citarne alcuni. L'artista cinese Ai Weiwei ha realizzato 176 ritratti con i famosi mattoncini Lego che tanto piacciono ai bambini. Un'opera per denuncia la repressione della libertà d'espressione in tutto il mondo. Ai Weiwei ha dovuto raccogliere 1,2 milioni di Lego per costruire 176 ritratti, affiancati l'uno all'altro sul opavimento del museo Hirshhorn di Washington dopo essere stata presentata nel 2014 nella prigione di Alcatraz a San Francisco. Questa volta, si stabilì nei pressi della Casa Bianca. La mostra "Trace", che rimarrà aperta fino al primo gennaio 2018, è un viaggio che unisce i dissidenti politici di tutto il mondo.