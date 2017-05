Alberto Giacometti alla Tate Modern: la mostra

Alla Tate Modern di Londra una grande retrospettiva di Alberto Giacometti, la seconda dopo quella del 1965. Oltre 250 i capolavori esposti, che ripercorrono la carriera dello scultore svizzero nato a Borgonovo in Val Bregaglia nel 1901 e scomparso nel ’66. Si possono ammirare opere realizzate con ogni genere di materiali, tra cui la creta e il gesso, ma anche i dipinti, chiamati "black painting", raffiguranti sempre amici cari o famigliari

La mostra della Tate porta in scena materiale inedito dall’archivio della Fondazione Alberto e Annette Giacometti di Parigi, tra cui diversi quaderni con annotazioni e disegni e una serie di calchi in gesso mai esposti prima d’ora, tra cui il famoso gruppo “Women of Venice” riunito per la prima volta dopo l’esposizione nel 1956 della Biennale di Venezia.



Tre iconiche figurine in bronzo sfiorano il soffitto dell’ultima sala, presenze mute e inquiete che vegliano sui visitatori in transito, affascinati dalla magia che Jean Genet diceva “c’illumina e ci incanta”.



La Tate Modern ospiterà “Giacometti” dal 10 maggio al 10 settembre 2017, ingresso £16,80, ridotto £15. Orario 10-18, venerdì e sabato 10-22.