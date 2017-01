Almodovar, presidente di giuria a Cannes

Sara' il regista spagnolo Pedro Almodovar a presiedere quest'anno la giuria del festival di Cannes, dal 17 al 28 maggio. Icona del cinema spagnolo, autore di film-cult come "Tutto su mia madre" o "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", Almodovar aveva gia' fatto parte della giuria del concorso nel nel 1992, diretto all'epoca da Gerard Depardieu; e ha spesso presentato i suoi film sulla Croisette, ma non ha mai ottenuto il premio piu' ambito, la Palma d'Oro. In quasi quarant'anni di lavoro e con 20 pellicole all'attivo, Almodovar ha reinventato una Spagna tollerante e kitsch, descrivendola con toni coloriti e rocamboleschi e facendo diventare alcune sue straordinarie eroine dei classici. Il regista 67enne, che prende il testimone dal realizzatore della saga di Mad Max, l'australiano George Miller, si e' detto, in un comunicato, "molto onorato" e "riconoscente" di guidare quella che sara' la 70esima edizione della kermesse.