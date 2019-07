Andrea Preti, torna domani sul grande schermo con “Di tutti i colori”

Andrea Preti di nuovo sul grande schermo. Esce domani nelle sale italiane “Di tutti i colori”, una commedia brillante che lo vede ancora una volta protagonista. Con la regia di Max Nardari, Andrea Preti interpreta il ruolo di Giorgio, un ragazzo che per ottenere a tutti i costi un lavoro in una casa di moda si finge gay. Ma poi si innamora di una ragazza russa che lo costringerà a fare i conti con la realtà. E non sarà subito facile. Insieme a lui un cast con nomi di grande esperienza: Giancarlo Giannini, Tosca D’Aquino, Alessandro Borghi, Paolo Conticini e Nino Frassica.



Perché andare a vedere Di tutti i colori?

“E’ una commedia leggera e brillante, non didascalica. Il protagonista ha quasi uno sdoppiamento del carattere. Si finge una cosa che non è per ottenere lavoro, ma così facendo perde prima gli amici e poi il lavoro stesso. A quel punto deve riconquistare l’uno e l’altro”.







C’è una morale secondo lei che emerge da questo film?

“Certo, che fingere non paga mai, bisogna sempre essere se stessi, anche se all’inizio si devono affrontare delle difficoltà”.



E’ strato un anno molto prolifico per lei, c’è un film in particolare al quale è più affezionato?

“Tendenzialmente no, perché cerco sempre di impersonare al meglio il mio personaggio. Se proprio dovessi scegliere un film direi “Detective per caso”, che è stata un’esperienza particolare, che mi ha arricchito molto”.



Ha un genere preferito?

“Mi interessano molto le storie d’amore, ma anche gli action movie, che purtroppo in Italia non hanno una grande tradizione. Poi mi piacerebbe girare un film in costume, tipo Re Artù o Robin Hood”.



Progetti per il prossimo futuro?

“Ho un nuovo film da fare con Paolo Ruffini, una commedia molto bella su una storia toccante. Ma non posso aggiungere altro….”.