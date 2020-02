Angelo Tondini tra i fotografi di tutti i tempi per Your Daily Photograph

La grande agenzia californiana Your Daily Photograph ha invitato il fotografo italiano Angelo Tondini a vendere le sue foto in 74 Paesi del mondo. I suoi scatti compaiono a fianco di quelli di grandi fotografi di tutti i tempi tra cui Henri Cartier-Bresson, Andreas Gursky, Richard Misrach, Andre Kertesz, Edward Burtynsky ed Elliott Erwitt, che l'agenzia stessa definisce "leggende della fotografia".

La primavera in Andalusia e il deserto del Sahara in Niger, scattate rispettivamente nel 1985 e nel 1986, sono le due immagini di Angelo Tondini che si possono trovare nella banca dati di Your Daily Photograph.

ANGELO TONDINI, SCRITTORE E FOTOGRAFO

Toscano di Arezzo, vive a Milano da 40 anni. Allievo di maestri illustri tra cui Art Kane (1925-1995) si è specializzato in reportage di viaggio e architettura. Fotografa da più di sessant’anni. Nel suo archivio un milione di immagini, scattate in 170 Paesi nei cinque continenti. Nel 1988 è stato il primo occidentale a raggiungere le sorgenti del Fiume Giallo in Cina.

Ha pubblicato articoli sulle riviste più importanti del mondo e 17 libri in Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia. L'ultimo è il romanzo "Il kamikaze cristiano", scritto dopo un soggiorno a Kabul nel 2002, e uscito anche negli Usa. Ha fatto mostre di fotografia e poesia in Italia e all’estero. Tiene corsi di fotografia creativa a Milano della durata di un weekend.

SAHARA DESERT IN NIGER, 1986

SPRING IN ANDALUSIA, 1985

