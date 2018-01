Antonio Ligabue, mostra a Genova: 80 opere esposte a Palazzo Ducale

Dal 3 marzo al 1 luglio, a Palazzo Ducale di Genova un'antologica ripercorre la vicenda umana e creativa di Antonio Ligabue, uno degli autori più geniali e originali del Novecento italiano. La mostra, curata da Sandro Parmiggiani e Sergio Negri, prodotta e organizzata da ViDi con la Fondazione Antonio Ligabue di Gualtieri (Reggio Emilia) in collaborazione con Comune di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, propone 80 opere, tra dipinti, sculture, disegni e incisioni di Ligabue. Il percorso espositivo si snoda tra i due poli principali entro i quali si sviluppa l'universo creativo di Ligabue: gli animali, selvaggi e domestici, e i ritratti di sé.

Tra gli animali abitatori delle foreste e delle savane si trovano alcuni dei maggiori capolavori dell'artista, come 'Tigre reale', realizzato nel 1941 quando Ligabue era ricoverato nell'Ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia; tra quelli delle campagne, le due versioni di 'Cani da caccia con paesaggio'; c'è poi l'impressionante galleria di autoritratti, come i dolenti 'Autoritratto con berretto da motociclista' del 1954-55 e 'Autoritratto' del 1957. Non mancano altri dipinti, dai paesaggi bucolici, alla 'Carrozzella con cavalli e paesaggio svizzero' ad alcune versioni delle 'Lotta di galli', ad 'Aquila con volpe' della fine degli anni Quaranta, alla 'Vedova nera con volatile' e alla 'Testa di tigre' della metà degli anni Cinquanta, fino alla 'Crocifissione'.