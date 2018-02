Art-Rite parte col botto a Milano

Debutto a piene vele per Art-Rite, la casa d'asta guidata in Italia da Attilio Meoli. Nel primo appuntamento milanese, U-3 Action, dedicato a opere la cui stima era inferiore a 3mila euro (e quindi esenti dal droit de suite) sono stati venduti 156 lotti su 180.

Ottime anche le performance a livello di prezzi raggiunti. Rispetto alle stime minime, l'asta ha raccolto complessivamente il 103% (quindi il 3% più delle attese). Mentre, se si considerano soltanto i lotti venduti, si è raggiunta una cifra superiore del 33% alle previsioni minime.

Tra le opere protagoniste di exploit clamorosi, spiccano un disegno a matita di Giorgio Griffa, stimato da 250 a 350 euro, che al martello è arrivato a quota 2.200 euro e un multiplo in feltro di Pietro Dorazio, battuto a 1.050 euro contro una stima di 300-400 euro.

A questi prezzi va aggiunto il 25% di diritto d'asta.

Il prossimo appuntamento con Art-Rite è fissato per sabato 3 marzo, con la seconda sessione di U-3 action. Le opere potranno essere viste nella sede di via Ventura 5 a Milano, nel quartiere della contemporary art, dal 28 febbraio.

Seguiranno il 7 aprile un'asta con importanti opere di autori moderni e contemporanei e il 13 aprile una sessione dedicata esclusivamente alla contemporary art.