Arte, antiquariato contro decorazione. A New York la mostra di "Cabana"

La mostra di opere antiche italiane e francesi curata dalla rivista di arte, "Cabana", e tenutasi di recente a New York City, si é imperniata su due elementi: uno soggettivo ed uno oggettivo. Il primo riguarda il movimento dall'arte minimalista a quella massimalista promossa dal commerciante d'arte Alexis Kugel della galleria parigina J. Kugel; il secondo, rappresentato da Alessandra Di Castro, dell'omonima galleria romana, per riaffermare il ruolo importante dell'opera d'arte antica in confronto all'arte decorativa moderna.

Assieme a Brimo de Laroussilhe, un'altra galleria di Parigi, Di Castro e Kugel hanno organizzato una vetrina d'arte antica (medievale e rinascimentale) a Manhattan aperta per 10 giorni (a partire dallo scorso 2 maggio) per collezionisti, critici d'arte, giornalisti, curatori di musei e decoratori di tutto il mondo.

Questa volta a curare la selezione di 150 opere d'arte (mobili, dipinti, sculture e vari oggetti) é stata Martina Mondadori Sartogo, il cui bisnonno Arnoldo fondó la casa editrice Mondadori, che da Londra pubblica la rivista d'arte "Cabana" (stampata in Italia).

"Piú che una mostra, il nostro é un salotto, un ambiente confortevole", specifica Kugel. La prima mostra che il trio di galleristi ha organizzato a New York fu nel 2015. L'anno seguente si trasferirono dalla 63ma strada all'attuale palazzo sulla Madison Avenue, che ora utilizzano per almeno tre esposizioni tematiche l'anno. Al termine di ogni esposizione, tutti gli oggetti in mostra (inclusi gli antichi pannelli in legno che ricoprono le pareti) vengono rispediti alle rispettive gallerie. Dalla galleria Di Castro sono giunti anche due specchi del 700 che erano di proprietá del regista Sergio Leone.

Di Castro, antiquaria di quarta generazione e direttore del Museo Ebraico di Roma, commentando un articolo del "New York Times" dello scorso marzo, dove si affermava che l'antiquariato rappresenta qualcosa di triste e trito, mentre l'arte contemporanea é positiva ed ottimista, dice: "Bisogna far attenzione a non confondere le opere d'arte con la decorazione".

"Le opere d'arte rimangono oggetti di serie 'A', mentre le opere decorative sono di serie 'B'. E non sono d'accordo con il 'Times' che il mercato dell'antiquariato sia sceso. L'antico regge, é il 'gap' tra oggetti decorativi e le opere d'arte che é aumentato", specifica Di Castro.Secondo Alexis Kugel (arrivato a New York assieme al fratello gallerista, Nicolas), si sta tornando all'arte "massimalista", piú ricca, entusiasmante e meno spoglia di quella "minimalista" che prese piede negli anni 70.