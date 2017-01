Arte/ Il calendario 2017 delle mostre a Milano. Grande assente la fotografia

di Simonetta M. Rodinò

Presentato oggi a Palazzo Marino dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dall'Assessore alla Cultura Filippo Del Corno il programma espositivo 2017, con alcune anticipazioni del 2018.

Fondamenta del fitto calendario delle rassegne sono l'autorevolezza dei curatoti, il rigore scientifico, la divulgazione dell'offerta e la collaborazione con prestigiose istituzioni, così almeno

ha dichiarato l'Assessore.

Nella proposta culturale, se diverse sono le sedi e gli spazi coinvolti - da Palazzo Reale a Palazzo Morando, dal Mudec-Museo delle Culture al Castello Sforzesco, dalla GAM - Galleria d'Arte Moderna al PAC, dalla Casa Museo Boschi-Di Stefano allo Studio Museo Francesco Messina, Dal Museo del Novecento al Museo Archeologico - e molteplici i linguaggi esplorati, c'è un grande assente: la fotografia.

Ci sembrava che Palazzo della Ragione (nominato anche della Fotografia) fosse stato individuato come polo indiscusso e autorevole per le mostre dei questa disciplina. O no?...

Con ritmo incalzante si susseguono dunque le mostre nell'arco dell'anno. Impossibile citarle tutte.

Segnaliamo solo alcune.

Palazzo Reale avvia il programma con due grandi autori che appartengono a contesti storici e artistici molto diversi: in febbraio Keith Haring, del quale si potrà ripercorrere tutta la produzione, in marzo Édouard Manet, attraverso le sue opere e i capolavori provenienti dal Musée d'Orsay.

Il Mudec-Museo delle Culture aprirà con un'antologica su Kandinsky, per poi ospitare una mostra sui Dinosauri. Mentre il PAC-Padiglione d'Arte Contemporanea avrà come primo ospite l'artista spagnolo Santiago Sierra e in autunno sarà la volta dell'autore genovese Luca Vitone.

Prevista a fine settembre la mostra su Caravaggio a Palazzo Reale, e su Andrea Appiani alla GAM

E ancora…

Infine, Frida Khalo, Albrecht Dürer, Salvador Dalì, Lucian Freud, Carlo Carrà, Pablo Picasso sarebbero alcuni dei principali protagonisti della programmazione espositiva 2018.

www.comune.milano.it/mostre 2017