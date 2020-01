Arti Grafiche Boccia verso i 60 anni

IL PIANO

Nuovi investimenti per 10 milioni di euro nei prossimi 18 mesi, in aggiunta ai 40 milioni degli ultimi 15 anni, un nutrito pacchetto di iniziative tra cui un deciso impulso al digitale e un aumento di capitale già relizzato pari a 1,3 milioni con annessa ristrutturazione del debito.

Alla vigilia dei suo sessantesimo compleanno - come si legge su Il Mattino in edicola oggi 9 gennaio 2020 - che cadrà nel 2021, Arti Grafiche Boccia, una delle maggiori e più moderne industrie della stampa professionale in Italia e in Europa, annuncia un importante piano di rilancio per accrescere la sua competitività ed essere ancora di più al passo con le sfide di un settore in continua evoluzione tecnologica.

Nata a Salerno nel 1961 dal fondatore Orazio Boccia, l’allora omonima tipografia si era già trasformata neglianni in Arti Grafiche Boccia S.r.l. e poi in Arti Grafiche Boccia Spa fino a diventare, anche sotto l’impulso di Vincenzo Boccia, figlio di Orazio e attuale presidente di Confindustria,un’azienda innovativa e competitiva, senza mai perdere il con fine tra qualità, artigianalità e industria. Non è un caso che per la sua peculiarità di curare i particolari dei prodotti graziea un altissimo grado di perso nalizzazione viene oggi configurata corne la “boutique euro pea dell industria grafica.

LA FABBRICA

Circa 160 dipendenti, sede e fab brica a Salerno, rete commer ciale a Roma, Milano, Parigi, Londra e New York, Arti Grafi che Boccia stampa ogni anno 104 miliardi di pagine di magazinc e può contare su un tasso di fidelizzazione della clientela pari al 90%. Numeri solidi dai quali si riparte con un calenda rio già definito di azioni. Tra es se il piano di ristrutturazionedei debiti con un accordo di na tura privatistica tra privati se condo la procedura prevista dal 182 bis. «La decisione - in forma una nota dell’azienda - è la conseguenza di una riduzione di fatturato a seguito della congiuntura internazionale, e degli NPL (non performing loans, crediti deteriorati) pari a un valore di Otto milioni di eu ro dovuti ad alcuni clienti storici che hanno concluso la loro attività per motivi di assenze di passaggio generazionale.

Al fine di non far subire ad altre im prese fornitori dell’azienda quanto è stato subito dagli effetti degli NPL, si è scelta la pro cedura definita 182 bis che con sente a tutti i creditori di riceve re in trasparenza la totalità dei loro crediti nell’ambito di un piano temporale definito>.

NUOVE ATTIVITÀ



Tra i primi effetti dei piano di rilancio il rinnovato impulso per la stampa di quotidiani a partire dal Riformista, sfruttando in pieno la strategicità dei si to a livello geografico, il conso lidamento nell’area core stori ca dell’azienda, ovvero la stam pa di cataloghi e riviste (nello scorso novembre l’acquisto del-la stampa di cataloghi per MSC crociere) e la realizzazione a fi ne gennaio 2020 di un contrat to di filiera con un partner stra tegico e complementare per crescere nel segmento dellaGdO e coniugare ai prodotti stampati dalle Arti Grafiche Boccia anche servizi. Da qui de riverà un investimento che sa rà definito entro marzo 2020 di circa 10 milioni di euro con impianti prime installazioni in ¡talia.

Centrali come detto anche gli investimenti nel digitale con il lancio di tre piattaforme innovative legate alla filiera della stampa, due in chiave Europee una in chiave mondiale tutta made in Italy. Nel piano di rilancio anche un progetto oltre l’economia circolare: la costruzione di un laboratorio sperimentale da affidare ad artisti per realizzare opere d’arte a partire dagli scarti di produzione in particolare carta e lastre, che non vengono in questi casi riciclati ma assumono più valore dei prodotti.