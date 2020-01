Artisti per Frescobaldi, annunciati nomi e giuria della V edizione del Premio

Il canadese Andrew Dadson, l’americana Erica Mahinay e l’italiano Gian Maria Tosatti sono i tre artisti invitati a partecipare alla quinta edizione di Artisti per Frescobaldi: la consegna del premio biennale d’arte contemporanea ideato e diretto nel 2012 da Tiziana Frescobaldi, direttore artistico e Presidente Compagnia de’ Frescobaldi e curato dal critico d’arte Ludovico Pratesi, si svolgerà a Milano il 24 settembre 2020. Artisti per Frescobaldi è dedicato agli artisti delle giovani generazioni, interpreti d’una contemporaneità spesso complessa e in perenne trasformazione. La famiglia Frescobaldi, da 800 anni nel vino, manifesta attenzione e partecipazione verso le tendenze dell’arte contemporanea e vicinanza agli artisti del XXI secolo. Il Premio si collega all’antica tradizione di mecenatismo dei Frescobaldi e al tempo stesso apre un nuovo capitolo, con protagonisti e linguaggi espressivi differenti. L’ultima edizione del Premio nel 2018, dedicata alla Svizzera, ha visto la partecipazione di Sonia Kacem, Claudia Comte e Francesco Arena. Tutte le 12 opere sono ora esposte a CastelGiocondo dove dialogano con gli spazi in maniera precisa e suggestiva. “Sono molto grata a Patrizia Sandretto Re Baudengo, a Ralph Rugoff e Rina Carvajal di far parte della giuria della V edizionedi Artisti per Frescobaldi, tre nomi di altissimo profilo che daranno ancora più prestigio al Premio – sottolinea Tiziana Frescobaldi, direttore artistico e presidente Compagnia de’ Frescobaldi – I miei ringraziamenti vanno anche ai tre artisti che hanno accettato il nostro invito e che stanno realizzando delle opere di grandissimo interesse ispirate a CastelGiocondo e in generale al mondo del vino. Non potevo sperare di meglio”. Ai giovani artisti, tutti under 40, è stato chiesto di creare un’opera ispirata a CastelGiocondo, la Tenuta della famiglia Frescobaldi a Montalcino che hanno visitato nel corso dell’anno, per interpretarne lo spirito, la storia, il terroir. Ogni artista realizzerà anche un disegno che richiama la propria opera per l’etichetta di un’edizione limitata di magnum di CastelGiocondo Brunello 2015, vendemmia dedicata ad Artisti per Frescobaldi. Svelati anche i nomi dei giurati che sceglieranno l’opera vincitrice: Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Ralph Rugoff, Direttore della Hayward Gallery di Londra, Rina Carvajal, Direttore e curatore Museum of Art and Design, Miami Dade College. “Gli artisti invitati alla V edizione appartengono alla stessa generazione: sono nati negli anni Ottanta ma si esprimono con modalità differenti. Andrew Dadson lavora soprattutto con la fotografia sul tema del paesaggio, Erica Mahinay si interroga sui rapporti tra il corpo e la pittura mentre Gian Maria Tosatti realizzainstallazioni ambientalidi grande suggestione e dense di contenuti simbolici. Sono sicuro – afferma Ludovico Pratesi, curatore del Premio, che sapranno tutti interpretare la tenuta di CastelGiocondo con opere di qualità”.