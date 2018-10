AUTUNNALE

e l’autunno ecco recapitato,

trascorso l’altoforno dell’estate

che ci ha conciati come carne al fuoco.

adesso il cielo si è ristretto addosso

come un gazebo dal cui tetto piove

a riempirci con l’acqua fino all’orlo

e ci emoziona vivere da spugne,

liquidi, come dentro a un uovo il tuorlo.

(Inedito Guido Oldani)