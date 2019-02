Banksy, quadro che si era autodistrutto verrà esposto per un mese in un museo

Il quadro di Banksy che si era autodistrutto dopo essere stato venduto (per un milione di sterline in un’asta di Sotheby’s a Londra) sarà esposto per un mese. E' il museo tedesco Frieder Burda Museum di Baden-Baden ad avere l'onore dell'esposizione. Il quadro di Bansky rappresentava la bambina con un palloncino rosso originariamente dipinta in un murale a Londra nel 2002 ed era stato tagliato in decine di strisce per metà della sua lunghezza da un meccanismo interno alla cornice subito dopo essere stato battuto all’asta per 1.042.000 sterline (1,18 milioni di euro). Banksy lo aveva poi rinominato Love is in the Bin.

Il proprietario del quadro di Bansky, un collezionista d’arte europeo che è voluto rimanere anonimo, ha deciso di prestare l’opera al museo di Baden-Baden dove verrà esposto fino al 3 marzo, per poi essere trasferito alla Staatsgalerie di Stoccarda. I musei non faranno pagare il biglietto al pubblico per vedere l’opera di Bansky.