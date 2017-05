Basquiat all'asta per 110 milioni di dollari: quadro da record

Usa: Basquiat da record, venduto dipinto a 110,5 milioni

Jean-Michel Basquiat da record. A New York Sotheby's e' riuscita a vendere un suo dipinto a 110, 5 milioni di dollari. Mai nessun artista americano aveva raggiunto questa cifra durante un'asta. Lo scettro fino a ora apparteneva a Andy Warhol, con il suo Silver Car Crash (Double Disaster) venduto quattro anni fa a 105,4 milioni. Quello di Basquiat e' un dipinto del 1982 senza titolo, turchese, con varie sfumature e un teschio. Ad aggiudicarselo Yusaku Maezawa, 41 anni, miliardario giapponese, re dell' e-commerce, che ha annunciato l'affare attraverso il suo account Instagram. La "guerra" di offerte e' durata circa 10 minuti e alla fine il prezzo e' andato di gran lunga oltre i 60 milioni ipotizzati. Sotheby's infatti aveva promesso al venditore, Lise Spiegel Wilks, che questo pezzo d'arte avrebbe superato la cifra piu' alta raggiunta fino a ora da Basquiat, che era di circa 57 milioni. In generale, come ricorda il New York Times, se guardiamo anche fuori dagli Stati Uniti, si tratta del sesto quadro piu' costoso di arte cotemporanea venduto all'asta. Soltato altri 10 pezzi hanno superato la cifra stratorsferica dei 100 milioni.