Baudelaire, la lettera del suicidio all'asta per 234mila euro

Una lettera del giovane poeta 'maledetto' Charles Baudelaire (1821-1867) in cui annunciava la sua intenzione di suicidarsi, un tentativo a cui sopravviverà nel 1845, è stata venduta, ieri sera, all'asta per 234.000 euro, il triplo della stima iniziale, dalla casa Osenat a Fontainebleau, vicino a Parigi. L'autografo è stato proposto con un prezzo di partenza tra 60mila e 80mila euro. Ad aggiudicarsi il documento è stato un collezionista privato.



"Quando la signorina Jeanne Lemer vi darà questa lettera, io sarò morto... Io muoio in una terribile ansia... io mi uccido perché non posso vivere: la fatica di addormentarmi e la fatica di svegliarmi mi sono insopportabili", scriveva il 24enne autore dei "Fiori del male" all'indirizzo della sua amante Jeanne Duval. Sopraffatto da problemi di denaro e alcool, incerto sul suo talento letterario, il poeta si dette una coltellata, per fortuna senza conseguenze serie.