Bayer: aperte le candidature per lo Youth Ag Summit in Brasile ECCO COME FARE

C'è tempo fino al fino al 10 gennaio 2019 per candidarsi allo Youth Ag Summit, che si terrà a Brasilia (Brasile) dal 4 al 6 Novembre 2019.

Sono state aperte le iscrizioni online finalizzate a selezionare 100 giovani, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, provenienti da tutto il mondo.

Per l'Italia verrà sarà selezionato un candidato. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 gennaio 2019. Per candidarsi allo Youth Ag Summit visita il sito www.youthagsummit.com.

La quarta edizione dello Youth AgVocate (dalla crasi di ”agricultural” e “advocate”) Summit si terrà a Brasilia (Brasile) dal 4 al 6 Novembre 2019, organizzata da Bayer in collaborazione con due organizzazioni attive nella formazione delle nuove generazioni, Nuffield Brazil e AIESEC Brazil. Queste associazioni formano i futuri leader dell’agricoltura e incoraggiano la crescita personale e professionale dei partecipanti, attraverso l’opportunità di prendere parte a viaggi e attività di volontariato.

“Questo è sicuramente un momento cruciale per l’innovazione nel campo dell’agricoltura -afferma Liam Condon, membro del Board Management di Bayer AG e Presidente della divisione Crop Science - in un’era in cui le principali sfide sono quelle di nutrire una popolazione in crescita e, allo stesso tempo, preservare le nostre risorse naturali. In qualità di leader di domani, i giovani con una forte passione nel definire il futuro dell’agricoltura devono farsi avanti”.

Per partecipare al Summit, i giovani coinvolti nella promozione di attività e tematiche legate al cibo e all’agricoltura, dovranno realizzare ed inviare un video in cui presentano, in inglese, la loro idea per combattere l’insicurezza alimentare, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. I candidati dovranno elaborare una riflessione, relativa a quale possa essere la chiave per gettare le basi di un nuovo cammino per le future generazioni: “Plant your path”.

Per i candidati selezionati, di cui uno in Italia, lo Youth Ag Summit funzionerà come un incubatore di idee; saranno infatti fornite ai partecipanti le competenze necessarie per trasformare le loro idee in realtà e realizzare i loro progetti. Inoltre, i partecipanti potranno confrontarsi con esperti e partecipare a tour guidati per conoscere più da vicino l’industra agroalimentare.



Bayer sosterrà i costi relativi alla partecipazione al summit per il candidato selezionato.

Maurizio Chiurazzi, laureato in Tecnologie Agrarie alla Federico II di Napoli e partecipante alla scorsa edizione dello Youth Ag Summit, commenta così la sua esperienza: "È facile per uno studente inserito in un frenetico meccanismo universitario perdere quell’ispirazione che lo aveva spinto a scegliere un determinato percorso. Lo Youth Ag Summit è stato per me una grande fonte di ispirazione, ha riacceso in me quella scintilla e mi ha presentato delle opportunità di carriera che non avrei neanche immaginato”.

Lo Youth Ag Summit ha l’obiettivo di ispirare e di incoraggiare giovani leader che vogliono promuovere l’agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare cercando di stimolare il dialogo e quindi accorciare le distanze tra chi produce il cibo e chi lo consuma. Dopo le scorse edizioni ospitate in Canada, in Australia e in Belgio, il Summit di quest’anno sarà il primo ad essere tenuto in America Latina.

Lo Youth Ag Summit fa parte dell’Agricultural Education Program di Bayer: un approccio olistico e a lungo termine per incoraggiare i giovani ad apprendere di più in materia di agricoltura sostenibile. Il programma stimola le future generazioni a conoscere meglio l’agricoltura moderna e a trovare soluzioni per la sicurezza alimentare globale.