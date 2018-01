Beauty and the Beast… on ice! Lo spettacolo ad Ancona

Di Chiara Giacobelli

Ancona – E’ stata scelta la città di Ancona dalle più importanti star del pattinaggio artistico su ghiaccio provenienti dalla Russia per mettere in scena la loro ultima opera ispirata a un cartone animato della Walt Disney: Beauty and the Beast…on ice!

Il 29 dicembre, in due spettacoli pomeriggio e sera, il Palaprometeo si è trasformato in una pista di meraviglie per gli oltre venti pattinatori che hanno interpretato i vari personaggi di un vero e proprio cult, facendo sognare migliaia di adulti e bambini. Davanti a una scenografia colorata in cui i libri giocavano un ruolo fondamentale e lo stesso sfondo veniva “sfogliato” come se fosse fatto di pagine, la Bella e la Bestia si sono conosciuti, innamorati, separati e infine ritrovati in una versione assai particolare della storia, dove - se la trama è rimasta sostanzialmente la stessa - è invece cambiata del tutto la tipologia di espressione: non un semplice musical e nemmeno un balletto, ma un insieme di coreografie su ghiaccio con abiti sgargianti, piroette, trottole, salti e bellissime figure a due, specie quelle uomo-donna.

A interpretare la dolce Belle è stata scelta Anastasia Olson, una statunitense nota per aver vinto ben tre volte la medaglia d’oro nazione Usa e per aver già vestito i panni di Biancaneve. Accanto a lei un prestante e talentuoso Valdis Mintal, non solo pluricampione europeo, ma anche protagonista di svariati musical in giro per l’Europa grazie all’evidente bravura e al phisique du role che non passa inosservato. Alto, slanciato, muscoloso, Valdis ha fatto roteare sopra la propria testa come se stesse sollevando delle piume alcune pattinatrici della compagnia, dando forma ai numeri più emozionanti dell’intero spettacolo.

Messa in scena dalla Alhena Entertainment in collaborazione con Ventidieci e Dimensione Eventi, la fiaba della Disney è riuscita a richiamare un ampio pubblico nel palazzetto del capoluogo marchigiano, essendo peraltro l’unica tappa in Italia al momento per le Russian Ice Stars. I nomi di fama internazionale sono stati in parte il motivo di un simile successo: Alexander e Ekaterina Belokopytov’s, di formazione sia atletica che circus e dunque ginnasti aerei qualificati, esibitisi come coppia nel ghiaccio e nella vita in tutto il mondo; o Rie Suzuki, esperto in moltissimi campi della danza, dal jazz al flamenco, dall’hip hop al balinese. Nonostante si tratti di un’opera russa, i pattinatori erano tuttavia provenienti da diverse nazioni, tra cui Ucraina, Stati Uniti e Giappone.

Dietro le quinte bisogna ricordare il nome di Liudmilla Butskova del celebre Teatro Bolshoi, la quale si è occupata non solo delle belle scenografie di cui abbiamo detto sopra, ma anche dei costumi e delle coreografie.

Dunque per Ancona una splendida giornata dedicata al sogno ad occhi aperti, tra cartoni animati, musiche, favole e l’intramontabile magia del pattinaggio sul ghiaccio. Un evento che sarebbe bello ripetere in altre città italiane, magari in futuro estendo il format a nuovi cartoon Disney.

