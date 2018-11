Bernardo Bertolucci è morto, il regista aveva 77 anni

È morto stamattina nella sua casa di Roma il regista Bernardo Bertolucci. Bertolucci, vincitore di due oscar nel 1988 per 'L'ultimo imperatore', aveva 77 anni ed era malato da tempo. Il regista si è spento circondato dall'affetto dei familiari.



Bernardo Bertolucci era nato a Parma il 16 marzo 1941: è stato regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Tra i registi italiani più rappresentativi e conosciuti a livello internazionale, come ricorda wikipedia, ha diretto film di successo come "Il conformista", "Ultimo tango a Parigi", "Il tè nel deserto", "Novecento", "The Dreamers" e "L'ultimo imperatore", che gli valse l'Oscar al miglior regista e alla migliore sceneggiatura non originale. Da notare che al momento rimane l'unico Italiano ad aver vinto un Oscar per la regia, considerando che Frank Capra, anche egli vincitore all'Oscar al miglior regista, era italiano ma naturalizzato poi statunitense. Nel 2007 gli fu conferito il Leone d'oro alla carriera alla 64ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e nel 2011 la Palma d'oro onoraria al 64º festival di Cannes.