Biblioteca presta un volume: viene restituito 100 anni dopo

Incredibile storia per una biblioteca, che si è vista restituire un volume prestato ben 100 anni prima. E il titolo diceva "Quaranta minuti in ritardo". Certo, qui si tratta di ben un secolo di ritardo. La storia inizia nel 1917 quando un certo Phoebe Weeb ritira il libro ma muore una settimana prima delle restituzione. Il volume viene dimenticato fino al 1996, quando il nipote lo ritrova, ma decide di tenerlo ancora per qualche anno per paura di dover pagare una multa salata. Finché la biblioteca di San Francisco non ha annunciato il "Five Forgiveness Program", una sorta di amnistia con cui vengono perdonati tutti i ritardatari nella restituzione del libro... E così il volume è tornato alla sua biblioteca.