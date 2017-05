Biblioteche e librerie all'aperto. Ecco le più belle del mondo

Da Londra al Brasile, da Chicago alla Repubblica Ceca. Ecco alcune tra le più belle biblioteche e librerie private che offrono uno spazio verde per la lettura. Biblioteche all’aperto, o dotate di spazi verdi per la lettura, e anche librerie private: una selezione delle più belle fatta da illibraio.it, che ha preso spunto da spunto da Flavorwire.

L’Hackney Shed, Londra, Inghilterra

La “Rimessa di Hackney” si trova a Londra ed è un’area studio all’aperto: la struttura in legno di quercia si colloca in un giardino e grazie alla porte scorrevoli “a scomparsa” permette ai visitatori di godere dello spazio circostante e, allo stesso tempo, di sfogliare i libri a disposizione sugli scaffali.

La Garden Library di Cotia, Brasile

A Cotia, in Brasile, una biblioteca privata è stata costruita nel giardino del cliente su sua specifica richiesta, una struttura a vetrate per custodire i libri e tenerli a portata di mano quando si vuole leggere all’aria aperta…

La Harold Washington Library, Chicago

Si trova alla Harold Washington Library, la biblioteca centrale di Chicago, il “giardino d’inverno”: uno spazio che, pur essendo al chiuso, ospita diverse piante e offre la luminosità di un soffitto a vetrata, l’ideale per chi volesse sfogliare un volume preso in prestito.

Boemia Centrale, Repubblica Ceca

Ideata e realizzata dal gruppo Mjölk architetti, questa torre in legno è una libreria all’aperto, con diversi scaffali per i libri e un tetto “apribile” che permette di “scoperchiare” la struttura e guardare il cielo tra una pagina e l’altra.

Biblioteca Cascade Park, Vancouver, Washington

Si chiama “learning garden” il “giardino dell’apprendimento” ed è lo spazio verde per la lettura che circonda la biblioteca del Cascade Park a Vancouver, Washington; inoltre la biblioteca ha ampie vetrate che permettono di godere del giardino anche nei giorni di pioggia.

Il progetto di Fernanda Marques

L’architetta Fernanda Marques ha ideato la libreria bungalow: una struttura in legno e vetro che permette di sentirsi all’aria aperta anche quando si sta all’interno, l’ideale per una libreria elegante e comoda, che non disturbi l’armonia del giardino in cui si inserisce.