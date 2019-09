Biennale dell'Antiquariato, a palazzo Corsini capolavori dell'arte italiana

La BIAF si conferma una grande festa dell'arte, che testimonia il grande lavoro di ricerca e conservazione delle opere da parte dei mercanti, che propongono ad ogni edizione capolavori straordinari, punte di diamante del collezionismo internazionale. Con queste parole stamattina il sindaco di Firenze Dario Nardella ha partecipato alla conferenza stampa ufficiale della 60 esima edizione della BIAF che, alla sua XXXI edizione, è la più importante esposizione al mondo dedicata all'arte italiana. Fabrizio Moretti, Segretario Generale Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ha ringraziato i fratelli Bellini che nel 1959 ebbero l'idea straordinaria di riunire a Palazzo Strozzi un centinaio di antiquari, inventando un modo nuovo di fare mercato, che permette di incontrare in poche ore i più grandi mercanti d'arte di tutto il mondo. A Palazzo Corsini i prezzi oscillano da 20/30mila euro ad alcuni milioni di euro. Un grande risultato che rende protagonista Firenze e l’arte. Dal 21 al 29 settembre Firenze accoglie 77 gallerie internazionali propongono non meno di 4.500 opere di varia tipologia, tutte accuratamente vagliate dall’autorevole Vetting, la commissione scientifica che conta esperti di ogni settore artistico e consente al compratore di acquistare in sicurezza. L’inaugurazione ufficiale si terrà il sabato 21 settembre alle ore 10.30 nel Salone dei Cinquecento alla presenza del Sindaco Dario Nardella e delle autorità cittadine e sarà preceduta da due giorni di preview dedicate ai collezionisti e ai direttori dei musei e alla stampa e da una attesissima cena di gala “black tie”. I fuochi d’artificio illumineranno l’Arno e Palazzo Corsini il 19 settembre dalle ore 22.45 a ritmo di musica. L’edizione numero 31 segna i 60 anni di attività della Biennale, un traguardo che gli organizzatori hanno voluto festeggiare dando vita alla Florence Art Week un ricco programma di eventi (inaugurazione il 21 settembre) tutti a portata di una passeggiata nel cuore di Firenze. Coinvolte 36 gallerie della città che propongono mostre aperte anche la sera, Musei pubblici e collezioni private, 30 boutique del centro storico che accoglieranno i clienti in modo speciale. Strada chiusa in Via Maggio dal pomeriggio per l’evento “Bellissima” per BIAF, mostre ed eventi a cura dell’Associazione Via Maggio. I 60 anni di storia della BIAF sono ricordati nella mostra fotografica “BIENNALE IN BIANCO E NERO 1959-1983” allestita nel foyer del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (21-29 settembre), importante partner di questa edizione della Biennale. Gli scatti, per lo più inediti, escono solo ora dagli archivi della Biennale, grazie all’attenta ricerca e selezione dell’antiquario Bruno Botticelli, e ritraggono visitatori illustri e gli antiquari insieme ai loro capolavori. La BIAF è parte integrante della storia del collezionismo in Italia nel secondo dopo guerra (1959). Moltissimi sono gli antiquari che hanno legato la loro storia professionale alla Biennale e altrettante sono le collezioni che si sono formate a seguito di acquisti avvenuti tra gli stand della fiera. Alla figura di un principe degli antiquari rende omaggio la mostra “Universo Bardini”, curata da David Lucidi nell’alcova di Palazzo Corsini e resa possibile grazie alla Fondazione CR Firenze prezioso partner di BIAF da diversi anni. Bardini (1836-1922) fu protagonista delle vicende del collezionismo d’arte tra Otto e Novecento, attento collezionista anche di tipologie artistiche ‘secondarie’, come maioliche, bronzetti e armi. Il programma culturale della BIAF, dal 23 al 28 settembre, accoglierà nel Salone del Trono, numerose presentazioni di libri e conferenze legate alla storia e al mercato dell’arte. In anteprima saranno presentati i dati di una ricerca sulle “Le corporate collections in Italia” curata dalla Professoressa Chiara Paolino per l’Università Cattolica di Milano e sostenuta da AXA XL Art& Lifestyle e da Intesa Sanpaolo. Mentre all’“Acquisto (in)consapevole di opere d’arte” sarà dedicata la conferenza di Sabato 28 alle 16,00 promossa da Negri-Clementi Studio Legale. Il programma completo è consultabile al sito: www.biaf.it

Agli storici premi per la pittura e la scultura più belli esposti in Mostra, si aggiunge quest’anno un nuovo riconoscimento: il “Premio per le arti decorative o di design” grazie alla sponsorizzazione di Ronald S. Lauder, che lo assegnerà nel corso della Biennale, su una terna di opere segnalate da un’apposita giuria. L’importo di Euro 25.000 consentirà il restauro di alcune opere d’arte decorativa appartenenti al patrimonio culturale pubblico. E’ esplicito desiderio della Biennale - sottolinea il segretario Generale Fabrizio Moretti – “promuovere e sostenere il restauro di quelle opere che difficilmente troverebbero una sponsorizzazione perché meno famose. Quest’anno per la pittura, ad esempio, abbiamo scelto di restaurare un’opera di Carlo Ceccarelli, una deliziosa Madonna del Museo Horne, uno dei più bei musei di Firenze ma meno conosciuto” – conclude Moretti. Mercoledì 25 settembre alle ore 16.00 nel Salone del Trono di Palazzo Corsini verrà consegnato il “Lorenzo d’oro”, realizzato dal Maestro Marcello Guasti (Firenze 1924 – Bagno a Ripoli 2019), ad Antonio Paolucci per il suo impegno nella divulgazione e promozione dell’arte italiana nel mondo, a cui farà seguito un concerto a cura del Maggio Musicale Fiorentino. Gli allestimenti di Palazzo Corsini saranno per la seconda volta curati dal designer Matteo Corvino. La novità di questa edizione riguarda in particolar modo gli ingressi del Palazzo, dove saranno collocati degli spettacolari, grandiosi lampadari disegnati da Carlo Scarpa e realizzati da Venini, della circonferenza di un metro e altri tre metri mezzo, provenienti dall’ex Teatro Comunale di Firenze. Perrier-Jouët - l’iconica Maison di Champagne riconosciuta per la finezza e l’eleganza delle sue cuvée - è partner della 31° edizione della Biennale Internazionale dell’Antiquariato. In un’area lounge ispirata alla natura e allestita nella Sala del Trono di Palazzo Corsini, il pubblico della manifestazione formato da direttori di importanti Musei, soprintendenti, curatori e collezionisti provenienti da tutto il mondo, potrà degustare una selezione di champagne Perrier-Jouët al bicchiere: Grand Brut, Blason Rosé, Blanc de Blancs e Belle Epoque 2012. Ogni flûte potrà essere accompagnata dalle prelibatezze preparate dall’Harry’s Bar Firenze. Per questa occasione, Perrier-Jouët, porta a Palazzo Corsini ‘HyperNature’, l’originale installazione realizzata da Bethan Laura Wood, eclettica artista che nel suo curriculum vanta collaborazioni con alcuni dei brand più prestigiosi del design contemporaneo. La mostra è posta sotto il Patrocinio di MIBAC, Ministero dei Beni Culturali, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana, Camera di Commercio, Realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze. Villa Bardini. Main sponsor AXA XL Art& Lifestyle e Toscana Aeroporti. Partner: Maggio Musicale, Stefano Ricci, Fratelli Piccini, THCP Three Hill Capital Partners, Pineider, Art Defender, Faliero Sarti, Pomellato, Firenze Yes Please, Gruppo Editoriale, Matteo Baroni Architetto+SaraCasati, Badari, Le Ville di Tenuta Serristori, Media partners: Apollo, The Burlington Magazine, How to Spend It, Artslife, Lampoon Magazine, Firenze Magazine. Auto ufficiale del BIAF è Maserati, lo storico brand modenese, simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo, che da oltre cento anni si distingue per prestigio e unicità. Una tradizione di automobili di successo, che hanno di volta in volta ridefinito il concetto di auto sportiva italiana per design, prestazioni, comfort ed eleganza.



Informazioni utili

19 Settembre 2019

Ore 19,00 - Palazzo Corsini - Anteprima della Mostra ad inviti

Ore 21,00 - Palazzo Corsini - gala dinner. A seguire spettacolo pirotecnico



20 Settembre 2019

Dalle ore 10,30 accesso riservato ai possessori della VIP card e giornalisti accreditati

Dalle ore 12,00 alle 20,00 - Preview ad inviti riservata a Soprintendenti, Direttori di Musei internazionali e collezionisti



21 Settembre 2019

Ore 10,30 Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento - cerimonia inaugurale.



Dal 21 al 29 settembre 2019 - Apertura al pubblico Sabato 21 settembre orario continuato dalle 10,30 alle 21,00 Da domenica 22 settembre a domenica 29 settembre orario continuato dalle 10,30 alle 20,00

Giovedì 26 settembre orario continuato dalle ore 10,30 alle 19,00



Biglietti:

Intero: 15,00 € incluso il catalogo ufficiale della Mostra

Gruppi organizzati (minimo 12 persone): 10 € con prenotazione obbligatoria Categorie convenzionate (MCL, ARCI, TCI, FAI): 10 € Gratuito: bambini di età inferiore ai 6 anni, visitatori con disabilità e accompagnatori, soci Associazione Antiquari d'Italia, possessori VIP card Biennale.