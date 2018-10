Blue Note Off anima il Sisal Wincity Diaz 7: al via i concerti di novembre

Blue Note Off anima il Sisal Wincity Diaz 7: partono i concerti di novembre

È partita con successo la seconda rassegna di concerti firmati Blue Note Off al Sisal Wincity di Piazza Diaz 7 nel centro di Milano. Al primo appuntamento – lunedì 29 ottobre – Dagmar Segbers & Alberto Marsico si sono esibiti davanti a una folta platea che è stato deliziata dalla sinfonia della musica Jazz & Pop e dal ritmo incalzante dei finger food firmati dallo chef stellato Angelo Troiani. Dopo questo primo concerto ne seguiranno altri 6 prima di Natale e ben 19 nel nuovo anno. Il prossimo artista in programma – lunedì 5 novembre – è Simone Daclon, che si presenta con una versione alternativa del proprio trio, accompagnato per l’occasione da Sophia Tomelleri al sax e da Marco Micheli al contrabbasso: insieme proporranno brani originali tratti dagli album Growing e Light Gravity, senza tralasciare improvvisazioni e arrangiamenti estemporanei ripresi dal repertorio più classico.

Blue Note Off anima il Sisal Wincity Diaz 7: partono i concerti di novembre

Lunedì 12 novembre sarà il turno del Drop Trio, una formazione di talentuosi musicisti che proporrà brani classici del Songbook Americano, da George Gershwin a Burt Bacharach o Jobim, celebri melodie e momenti di improvvisazione strumentale, il tutto originalmente riarrangiato per voce, chitarra e contrabbasso. Atmosfere gipsy coloreranno il Diaz7 lunedì 19 novembre: con il Clan Zingaro di Daniele Gregolin e Nadio Marenco il ritmo dello swing francese e tzigano incontra la swing era italiana e internazionale, in un sapiente mix di suoni e melodie da cui prendono vita composizioni del tutto originali. Chiude il primo mese di programmazione, lunedì 26 novembre, il Giovanni Digiacomo Trio, un organico senza strumenti armonici, composto da sax, contrabbasso e batteria, dal sound al contempo energico e melodico, in un concerto che ripercorrerà il jazz dagli anni Sessanta a oggi. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti e inizieranno alle 20.30.

Blue Note Off anima il Sisal Wincity Diaz 7: partono i concerti di novembre. Blue Note Milano

Blue Note Milano è il jazz club e ristorante aperto dal 2003 nel cuore del quartiere Isola; è parte del network Blue Note, insieme allo storico Blue Note Jazz Club del Greenwich Village di New York, ai Blue Note di Tokyo e Nagoya in Giappone e Pechino in Cina, ed ai Blue Note di Honolulu alle Hawaii, Rio de Janeiro in Brasile e Napa in California. L’atmosfera è quella di un elegante jazz club, e da ogni posizione della platea e della balconata lo spettatore può ascoltare le esibizioni di artisti di fama internazionale con il massimo della qualità acustica. La struttura e le dimensioni del locale permettono a tutti di essere ad un passo dai musicisti e godersi appieno il concerto. Come vuole la tradizione ereditata dal leggendario club del Greenwich Village, una serata al Blue Note è anche l’occasione per poter vivere al meglio il binomio musica e cibo. Il servizio si effettua nella stessa sala dei concerti e offre una cucina semplice ma raffinata, con specialità italiane e internazionali, un’ampia selezione di vini italiani e francesi, più di 200 cocktail e liquori dal bar e quell’atmosfera speciale che solo il contatto ravvicinato con i grandi artisti, tipico del jazz club, può creare. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale: una volta a settimana Nick the Nightfly, storico musicista e conduttore di Monte Carlo Nights, nonché direttore artistico del Blue Note, conduce a partire dalle ore 22.00 la sua trasmissione Monte Carlo Nights da un’apposita postazione all’interno del jazz club milanese. www.bluenotemilano.com

Blue Note Off anima il Sisal Wincity Diaz 7: partono i concerti di novembre. Sisal Wincity

Espressione dell’eccellenza del retail gaming nazionale, Sisal Wincity - innovativo concept di intrattenimento a 360°- è il fiore all’occhiello del retail Sisal - che conta oggi 25 punti vendita sul territorio nazionale - nel quale tutti i prodotti gioco e servizi del Gruppo si fondono perfettamente con una ristorazione di alta qualità e con un intrattenimento che spazia da eventi musicali e comici, a serate a tema per il lancio di nuovi giochi, a degustazioni F&B, il tutto riassunto nel brand Sisal Wincity “Eat. Drink.Play".