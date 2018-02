BNL è main sponsor di MIA Photo Fair, che si terrà Milano dal 9 al 12 Marzo

BNL Gruppo BNP Paribas sarà main sponsor di MIA Photo Fair, la Fiera Internazionale di Fotografia in programma dal 9 al 12 Marzo a Milano

BNL è main sponsor di MIA Photo Fair, la fiera internazionale della fotografia in programma a Milano dal 9 al 12 marzo

BNL Gruppo BNP Paribas conferma la sua vicinanza al mondo dell'arte: anche quest'anno, per il settimo anno consecutivo, è main sponsor dell'8°edizione di MIA Photo Fair, la fiera internazionale della fotografia che si terrà a Milano dal 9 al 12 Marzo presso ''The Mall'', nel quartiere di Porta Nuova. Inoltre BNL, già impegnata sui temi della Diversity & Inclusion di genere, in concomirtanza dell'opening di MIA Photo Fair l'8 Marzo, Giorno Internazionale della Donna, renderà omaggio alla fotografia femminile esponendo nella propria area all'interno della fiera le opere di Marie Bovo, Silvia Camporesi e Rori Palazzo, artiste le cui fotografie sono già parte integrante della collezione BNL.

BNL è main sponsor di MIA Photo Fair con il Premio BNL Gruppo BNP Paribas

Anche durante questa edizione BNL promuoverà il Premio BNL Gruppo BNP Paribas, che verrà attribuito alla fotografia vincitrice tra le 15 selezionate dal Comitato Scientifico del MIA Photo Fair. La fotografia scelta, entrerà a far parte della collezione di BNL, aggiungendosi alle premiate delle precedenti edizioni: i social avranno inoltre un ruolo importante nella scoperta delle opere finaliste da parte degli utenti, grazie alla possibilità di vederle in anteprima e commentarle tramite l'account instagram @bnl_cultura e l'hastag #laMIAfairBNL

BNL è main sponsor di MIA Photo Fair : le parole di Anna Boccaccio, Direttore Servizio Relazioni Istituzionali di BNL Gruppo BNP Paribas

In occasione della conferenza stampa di oggi a Palazzo Reale a Milano, la Responsabile dei Servizi Istituzionali di BNL - Gruppo BNP Paribas Anna Boccaccio, parla del supporto di BNL al mondo della fotografia attraverso il ''Premio BNL - Gruppo BNP Paribas'' e della valorizzazione dei temi di Diversity & Inclusion dei quali BNL è da sempre promotrice.