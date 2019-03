Bob Krieger, 40 anni di fashion nei suoi scatti

di Simonetta M. Rodinò

E’ una selezione di un percorso attraverso i ricordi di Bob Krieger. Il grande fotografo è protagonista della mostra “Bob Krieger imagine. Living through fashion and music. ’60 ’70 ’80 ‘90”, da oggi nelle sale di Palazzo Morando | Costume Moda Immagine di Milano.

Una rassegna elegante nata dal progetto di Maria Grazia Vernuccio “ Erano anni che sognavo di rendere visibile a tutti il patrimonio di immagini, molte delle quali mai esposte. Conosco Bob da oltre vent’anni e l’ho convinto ad aprire il suo immenso archivio: diapositive e pellicole danneggiate che sono state sapientemente restaurate”, racconta la curatrice.

Il risultato del lungo e complesso lavoro ha permesso di recuperare testimonianze dell’autore che dagli anni Sessanta ai Novanta ha firmato le campagne dei più grandi stilisti italiani. Perché tutti sono passati da lui. Non solo. Sono immagini che documentano un momento storico importantissimo: il boom del Made in Italy nel mondo. Una svolta decisiva: la moda italiana spodesta quella francese: “Italians are coming” titola Vogue America nel 1976.

“Negli anni Settanta abbiamo invaso gli Stati Uniti…Devo dire che mi sento anche un po’ parte di questa invasione, con Armani, Versace, Ferrè e tutti gli altri perché nasciamo tutti insieme”, spiega l’oggi 83enne Bob, nato in Alessandria d’Egitto da madre siciliana e padre prussiano.

L’esposizione si snoda per immagini e per colori; non ha un percorso cronologico vero e proprio anche se segue un certo andamento tematico.

Una parete di ritratti accoglie il visitatore: incantevoli primi piani di Armani, Laura Biagiotti, Versace, Ferrè, Krizia …Dolce e Gabbana…in un’altra stanza gli scatti realizzati a splendide modelle, tra loro Linda Evangelista, Iman, Dalila di Lazzaro e attrici nelle vesti di top model, così Carol Art, o nobildonne come Melba Ruffo di Calabria o la contessa Marion Borromeo che indossano abiti rispettivamente di Trussardi e Mila Schön.

Scatti anche curiosi, come la modella, ripresa di schiena, che indossando una pelliccia tutta infiocchettata di Fendi cammina sulle rotaie di una stazione ferroviaria. Poi fotografie ambientate in interni, che riportano alla mente le tinte calde dei salotti viscontiani, o scattate in occasione dei tanti viaggi intrapresi: Marrakech, Montecarlo, Palm Beach, Charleston, New York…

Immagini eleganti, garbate di un grande professionista, uomo schivo e “disordinato”, come egli stesso si definisce, che ripercorrono quarant’anni di storia di costume, società e capacità della moda di creare un linguaggio nuovo attraverso lo stile e la foggia di un capo: dal jeans alla minigonna, dal cashmere alla seta.

“Bob Krieger imagine. Living through fashion and music. ’60 ’70 ’80 ‘90”

Palazzo Morando | Costume Moda Immagine - Via S. Andrea, 6 - Milano

8 marzo - 30 giugno 2019

Orari martedì - domenica 10.00 - 19.00 ( ultimo ingresso ore 18.00)

Ingressi: Intero: €12; Over 65: €10, Under 26: €8

www.civicheraccoltestoriche.mi.it