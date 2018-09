Bollati Boringhieri editore, ecco la nuova governance

Il Consiglio d’amministrazione della casa editrice Bollati Boringhieri ha preso atto con dispiacere della scomparsa dell’Amministratore delegato Renzo Guidieri, protagonista del risanamento e del rilancio della casa editrice tra il 2010 e oggi. Renzo Guidieri, come raramente accade, riassumeva sia le deleghe gestionali che le deleghe editoriali della Casa editrice. La necessaria riorganizzazione ha comportato la conferma di Stefano Mauri come Presidente e Consigliere delegato; la nomina ad Amministratore delegato di Elena Campominosi, che mantiene anche la carica di Direttore generale di Garzanti, e alla quale sono state conferite le deleghe amministrative precedentemente attribuite a Renzo Guidieri; e la conferma di Michele Luzzatto a Direttore editoriale, e dunque con le deleghe editoriali precedentemente attribuite a Renzo Guidieri. Il Presidente augura a entrambi buon lavoro, certo che sapranno continuare l’opera di Renzo Guidieri che di entrambi è stato anche generoso maestro.



Elena Campominosi nasce a Milano 1957. Laureatasi in Lingue e letterature straniere allo IULM nel 1983, entra a lavorare alla Banca Commerciale Italiana in Direzione centrale. Nel 1991 lascia la Banca Commerciale e inizia a collaborare (da Napoli e poi dagli USA) come lettrice e traduttrice con le case editrici Longanesi e Corbaccio. Rientrata definitivamente a Milano, dal 1999 al 2002 è redattrice in Corbaccio e nel 2002 è chiamata da Stefano Mauri a curare il marketing delle due case editrici già citate, oltre che di Tea, Guanda e Nord, fino a diventare nel 2005, alla nascita del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, responsabile marketing del gruppo. Nel 2009 passa in Garzanti, con il ruolo di direttore pianificazione e controllo sotto la guida di Renzo Guidieri, e dal 2013 ne prende il posto come direttore generale della Casa editrice.



Michele Luzzatto nasce a Dolo (Venezia) nel 1965. Laureato in Scienze Biologiche all’Università di Torino nel 1990, ottiene il Dottorato di Ricerca nel 1994 e prosegue i suoi studi di Biologia evoluzionistica in un Post-Doc tra Italia e Argentina. Collabora in vari giornali su temi di divulgazione scientifica e nel 1997 entra come redattore nella casa editrice UTET. Nel 1999 passa in Einaudi, dove si occupa di Saggistica scientifica e Grandi Opere. Nel 2011 viene chiamato da Renzo Guidieri a guidare la Saggistica di Bollati Boringhieri e nel marzo del 2018 assume infine l’incarico ad interim di Direttore editoriale del marchio torinese. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Preghiera darwiniana (2008).