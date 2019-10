Bologna Musica d'Autore, conto alla rovescia per la serata finale

All’appello hanno risposto in 150, provenienti da ogni angolo d’Italia, ognuno con due brani originali. Dal pop al rock, dall’hip hop alle ballate elettroniche. Risultati ottimi per la terza edizione del BMA, Bologna Musica d’Autore, lo ‘scouting’ organizzato dallo storico studio di registrazione di Bologna Fonoprint (La ‘casa’, per fare qualche nome, di Lucio Dalla, Samuele Bersani, Vasco Rossi…) per cercare i talenti giovani della nuova scena sonora nazionale.



Gli otto selezionati si esibiranno dal vivo il 18 ottobre sul palco prestigioso del Teatro Duse, uno dei più antichi teatri cittadini, di fronte a una giuria presieduta da Mogol, attualmente presidente della SIAE, ma, soprattutto, il responsabile di alcuni tra i testi senza tempo della nostra canzone d’autore. Lui, che crede così tanto, nelle generazioni future, ha messo a disposizione una borsa di studio per frequentare il suo CET, una scuola di formazione dove insegna il difficile mestiere dello scrittore di parole che fanno di una canzone un successo. Per i vincitori, anche la possibilità d registrare i propri brani nella Fonoprint.



La serata prevede, oltre agli otto finalisti, la partecipazione, come ospite, di Luca Carboni, che proprio in quello studio ha realizzato alcuni dei suoi dischi più celebri e dei ‘giovani Viito e Ainé, che, con linguaggi molto diversi (pop i primi, soul il secondo) sono tra le rivelazioni degli ultimi mesi.



La serata del 18 ottobre sarà presieduta, il 17 (Sala Borsa, ore 18) , da un interessante laboratorio, la partecipazione è gratuita), con Celso Valli, arrangiatore e produttore dietro i lavori di artisti come Mina, Adriano Celentano, Vasco Rossi e tanti altri. Una occasione rara per conoscere i processi che trasformano una idea musicale in un classico.



www.bolognamusicadautore.it