Bon Iver, sale l'attesa per il concerto da non perdere dell'estate 2019

Sono passati anni. Ora si avvicina la data che in molti aspettavano da tanto, tantissimo: Bon Iver in concerto mercoledì 17 luglio al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Un live da sold out, con il tutto esaurito realizzato in poco tempo dopo l'annuncio della data, l'unica del tour estivo della creatura di Justin Vernon che toccherà l'Italia.

Lo show promette di essere indimenticabile anche per la splendida cornice del Castello Scaligero, oltre che per la musica di una band amata da tanti e vincitrice tra l'altro di due Grammy. Nel palmares tre album di vero culto. Nel debutto, "For Emma, Forever Ago", uscito nel 2007, Justin Vernon suona tutti gli strumenti e partorisce un album che diventa in brevissimo tempo il manifesto di una intera generazione: testi brevi ed evocativi, incredibile attenzione alla melodia, intimismo struggente, purezza compositiva. L'album ottiene immediatamente un incredibile successo di critica e di vendite, entrando nelle classifiche degli di Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio e Irlanda.

Nel 2011, per la prestigiosa etichetta 4AD, esce "Bon Iver, Bon Iver", che si afferma immediatamente come un capolavoro assoluto, disco dell’anno di Pitchfork e di molte altre prestigiose testate musicali. Qui la tavolozza sonora dell’artista si espande oltre lo scarno suono acustico dell’album di debutto."Bon Iver, Bon Iver" è un paesaggio lussureggiante che si stende su delicate chitarre elettriche, intricate tastiere, e sottili suoni di fiati e sezioni d’archi, conservando intatti i cori spettrali e i densi strati vocali per i quali Bon Iver è universalmente riconoscibile. Dopo la pubblicazione di questo album, Bon Iver raggiunge una fama e un successo planetari, e collabora con artisti come The Roots, James Blake, Flaming Lips e The National. La voce di Justin è in due brani di Kanye West, uno dei quali è stato usato anche per la colonna sonora di "New Moon", il secondo capitolo della saga Twilight. La musica di Bon Iver è inoltre presente anche nella colonna sonora del film di Gus Van Sant, "Restless - L'amore che resta", e del film di di Alexander Payne con George Clooney “Paradiso Amaro”.

Il 30 settembre 2016 arriva finalmente il terzo album "22, A Million" e di nuovo Justin riesce a spiazzare tutti abbracciando sonorità elettroniche, dissonanti, e costruendo un universo che è giungla elaboratissima di simboli visivi e sonori. Le dieci canzoni che compongono il nuovo lavoro sono una raccolta di momenti sacri, di tormenti sentimentali e allo stesso tempo di salvezza, di ricordi intensi, di segni che si possono incatenare o ignorare come coincidenze. Un album calibrato e pensato in ogni movimento che ottiene come sempre un grande successo.

Dopo un periodo di silenzio, quest’estate esce "Big Red Machine", titolo dell'album dell’omonimo duo che Justin ha formato insieme a Aaron Dessner dei The National. Non una sorpresa per gli abituali frequentatori dei festival internazionali, visto che (tra gli altri eventi) i due si erano esibiti insieme sia a Berlino nel 2016 sia all'Haven a Copenaghen nel 2017.

Il conto alla rovescia sta per terminare. L'Italia è pronta a godersi di nuovo Bon Iver.

Info: www.dnaconcerti.com / info@dnaconcerti.com