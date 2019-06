Calcutta, annunciati gli ospiti che apriranno le date del tour

Alcuni di loro sono compagni di etichetta, come Giorgio Poi (Mantova e Majano), Clavdio (Milano e Pescara) e Francesco De Leo (Lucca), mentre molti altri sono semplicemente artisti del panorama musicale contemporaneo stimati da Edoardo, come ad esempio Bruno Belissimo o Giovanni Truppi, che ha già duettato con lui sul palco del Pala Partenope di Napoli durante il tour invernale e che suonerà sul suo stesso palco il 5 luglio al Goa Boa di Genova insieme a Mecna. E poi ci saranno Gemello,Bartolini, M¥SS KETA, Margherita Vicario e Davide Petrella nelle date di Barolo, Cosenza, San Benedetto del Tronto, Locorotondo e Napoli.

Lo scorso 7 giugno, lo stesso giorno della prima data del tour al Core Festival di Treviso, allo scoccare della mezzanotte Calcutta ha regalato ai suoi fan "Sorriso (Milano Dateo)", un brano tutto nuovo da cantare ai suoi concerti. Il videoclip che lo accompagna vede come protagonista il cantante itinerante e star di internet Metroman e si tratta del il secondo pezzo "a sorpresa" uscito una settimana dopo "Due punti", altro brano inedito che sarà incluso nel doppio album "Evergreen... e altre canzoni": una nuova versione di "Evergreen" che uscirà in formato fisico il 28 giugno e che comprenderà, oltre ai due brani nuovi, quattro brani live tratti dal live all'Arena di Verona e tre demo "chicche".

Il suo disco “Mainstream” uscito nel 2015 ha sparigliato generi, appartenenze e definizioni. Calcutta ha marcato una linea di confine nel modo di intendere la musica indipendente partendo da outsider, da artista di culto, con un percorso fuori dagli schemi canonici del music business, ma attirando verso di se una curiosità sempre crescente. Merito delle melodie contagiose delle sue canzoni che lo hanno reso un fenomeno irresistibile. La sua scrittura pop non ha pari in Italia e l’attenzione trasversale di pubblico, stampa e social network ne sono la riprova costante. Un successo testimoniato anche dal disco d’oro raggiunto da “Oroscopo”, uno dei brani più trasmessi dell’estate 2016, e da canzoni come “Cosa mi manchi a fare”, “Frosinone”, “Gaetano” che registrano ormai milioni di visualizzazioni su Youtube e sui portali di streaming. A fine 2017 Calcutta si è riaffacciato sulle scene con “Orgasmo” una nuova canzone che ha subito colto nel segno. Il brano ha totalizzato oltre 10 milioni di stream su YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, è salito fino alla posizione #5 sulla Spotify Chart e per la prima volta l'ha proiettato nella Top 50 dell'Airplay Chart di EarOne. A inizio febbraio è stata la volta di “Pesto” che ha ulteriormente rinvigorito entusiasmi e attese. Il 25 maggio 2018 arriva finalmente il nuovo disco. Si intitola “Evergreen” ed è anticipato dal terzo singolo “Paracetamolo”. Un Pop stralunato dal retrogusto psichedelico e dal doppio principio attivo, agisce rapidamente prima con un riff di chitarra che si incolla alle orecchie, poi con il ritornello "sento il cuore a mille" lanciato verso l'infinito.

E poi c’è il live. Solo chi ha avuto la possibilità di vederlo in azione durante un concerto ha potuto testare con i propri occhi il magnetismo di questo musicista che ha raccolto consensi unanimi tra le platee di tutta Italia. L’estate 2018 ha segnato il suo ritorno sui palcoscenici con l’affascinante appuntamento in due location diametralmente opposte, ma ugualmente e diversamente evocative: lo Stadio Francioni di Latina (21 luglio), lo stadio della sua città, e l’Arena di Verona (6 agosto). Un abbraccio di oltre 30000 persone tra Latina e il sold out di Verona. Il live all’Arena di Verona è diventato anche un film concerto proiettato in oltre 150 cinema su tutto il territorio nazionale. “Calcutta Tutti in Piedi”, distribuito da Lucky Red per la regia di Giorgio Testi, è il racconto per immagini di quella incredibile serata.

Calcutta, dopo il tour tutto esaurito nei palazzetti, ha annunciato le date estive che porteranno il tour di Evergreen nei più grandi festival italiani.