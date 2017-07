Calendario Pirelli 2018, con Tim Walker segue Alice nel Paese delle Meraviglie

Tim Walker segue Alice nel Paese delle Meraviglie per il Calendario Pirelli 2018

Il Calendario Pirelli 2018 firmato da Tim Walker cattura in immagini il surreale mondo dei sogni. I suoi 12 mesi evocano il racconto pubblicato per la prima volta nel 1865 dal matematico e scrittore inglese reverendo Charles Lutwidge Dodgson sotto il ben più noto pseudonimo di Lewis Carroll: Alice nel Paese delle Meraviglie. Ispirate a questa fantastica narrazione, le immagini di Tim Walker sono dei tableaux vivants pieni di allusioni a situazioni improbabili, a proverbi illusori, citati con un costante riferimento alla cultura inglese. Molti grandi artisti, ogni volta che hanno fatto riferimento a questo racconto, ne hanno di fatto creato una nuova versione, Tim Walker e la sua interpretazione ne sono l'ultimo esempio, attraverso immagini, in apparenza lontane dalle rappresentazioni piu note dell'opera letteraria, che vedono come protagonisti 17 personaggi di colore provenienti dal mondo della moda, della musica, del cinema e dell’universo underground. L’edizione 2018 di Tim Walker rappresenta la quarantacinquesima edizione del Calendario Pirelli, nato ufficialmente nel 1964. Il calendario che sarà realizzato dal fotografo britannico a Londra segue l’edizione 2017 del fotografo tedesco Peter Lindbergh.