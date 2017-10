A sei anni di distanza dall’ultimo spot, “L’attesa”, Campari torna on air con “Creation”, la nuova campagna pubblicitaria diretta dal regista Paolo Sorrentino. Il film, girato in estate in Abruzzo, nei pressi di Roccaraso, rispecchia lo stile del regista premio Oscar e ruota intorno alla Red Passion, tema da sempre legato al marchio, come scrive Engage.it