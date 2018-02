Premio Campiello 2018: il pm Carlo Nordio presidente della giuria

Prende il via la 56esima edizione del Premio Campiello; quest'anno il presidente della Giuria dei Letterati sara' il Magistrato Carlo Nordio, che e' stato Procuratore Aggiunto di Venezia e titolare dell'inchiesta sul Mose di Venezia, nonche' consulente della Commissione Parlamentare per il terrorismo e presidente della Commissione Ministeriale per la riforma del codice penale. Grande appassionato di letteratura, ha scritto anche diversi libri per lo piu' di natura giuridica. Tra le novita' di questa edizione, un nuovo ingresso nella Giuria dei Letterati. Si tratta di Daniela Brogi, professore associato di Letteratura Italiana Contemporanea all'Universita' per Stranieri di Siena. Esce invece Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, in Giuria dal 2008, alla quale il Premio Campiello rivolge i piu' calorosi ringraziamenti per il valido contributo prestato. Al premio possono partecipare i romanzi pubblicati per la prima volta in volume tra l'1 maggio 2017 e il 30 aprile 2018 e regolarmente in commercio. Al concorso non sono ammessi ne' saggistica, ne' poesia, ne' opere tradotte in italiano da altre lingue. Il 25 maggio 2018 la Giuria dei Letterati si riunira' a Padova per selezionare la cinquina finalista e annunciare il Premio Opera Prima.

Il vincitore della 56esima edizione del Premio Campiello, indicato dalla Giuria dei Trecento lettori anonimi, verra' proclamato sabato 15 settembre al Gran Teatro la Fenice di Venezia. "Quella che sta per iniziare sara' un'edizione importante, frutto del grande lavoro che il Comitato di Gestione, presieduto da Piero Luxardo al quale rivolgo i miei piu' sentiti ringraziamenti, sta svolgendo gia' da mesi. Il Campiello si contraddistingue per la propria autorevolezza, da sempre garantita dal rispetto dei valori di eticita', trasparenza ed integrita'. Non e' un caso se per questa 56^ edizione abbiamo scelto di affidare la guida della Giuria ad un uomo che si identifica proprio con questi valori e che nutre una profonda passione per la letteratura. Ringrazio, quindi, Carlo Nordio a nome di tutta la Fondazione per aver accettato questo importante incarico. L'impegno degli imprenditori veneti continua ad essere quello di valorizzare e sostenere la cultura italiana, anche e soprattutto, attraverso il riconoscimento nei valori del Campiello stesso", spiega Matteo Zoppas, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto.