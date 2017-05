Cannes, Palma d'Oro a "The Square". Tutti i vincitori del 70esimo festival

Cannes 2017, tutti i premiati al 70esimo festival



Il film "The Square" del regista svedese Ruben Ostlund ha vinto la Palma d'oro del 70esimo Festival di Cannes. Lo ha annunciato il presidente della giuria, Pedro Almodovar.



Ecco i premiati della 70esima edizione del Festival cinematografico di Cannes:

- Palma d'oro: "The Square" di Ruben Ostlund

- Grand Prix: "120 battements par minute" di Robin Campillo

- Premio Speciale del 70esimo Festival: Nicole Kidman

- Miglior regia: Sofia Coppola per "L'inganno".

- Miglior attrice: Diane Kruger per "In the Fade".

- Miglior attore: Joaquin Phoenix per "You Were Never Really Here"

- Premio della giuria: "Loveless" di Andrey Zvyagintsev

- Miglior sceneggiatura: ex aequo Yorgos Lanthimos per "The Killing of a Sacred Deer" e Lynne Ramsay per "You Were Never Really Here"

- Camera d'or miglior opera prima:" Jeune Femme" di Leonor Serraille

- Palma d'oro cortometraggio: "A Gentle Night" di Qiu Yang

- Menzione speciale: "Katto" di Teppo Airaksinen

Cinema: Cannes, "Un certain regard" premia Jasmine Trinca. FOTO-VIDEO



Jasmine Trinca ha vinto il premio di miglior attrice nella sezione "Un certain regard" a Cannes per il film "Fortunata" di Sergio Castellitto, di cui e' la protagonista. Il film racconta la storia di una trentenne che cresce da sola la propria figlia, in una periferia degrata di Roma, sognando una vita migliore. "Dedico questo premio a mia madre e a mia figlia" ha detto l'attrice italiana. "Sono felice, orgoglioso e fiero" ha commentato il regista Castellitto.

La giuria di Un Certain Regard, presieduta da Uma Thurman, ha premiato come miglior film 'Lerd', dell'iraniano Mohammad Rasulof. Miglior regista lo statunitense Taylor Sheridan che ha esordito con 'Wind River' dedicato al popolo dei nativi-americani. Premio alla giuria al messicano Michel Franco per il film 'Le figlie di aprile'. Premio inedito per 'La poesia e la creativita' e' invece andato al regista francese Mathieu Amalric, autore del film 'Barbara'.

