Caravaggio Oltre la tela: una lezione di Stefano Zuffi sull’arte di Caravaggio

Martedì 11 dicembre alle 18.30 al Museo della Permanente a Milano (Via Turati 34), dove è in corso la spettacolare mostra immersiva Caravaggio Oltre la tela, si terrà una lezione del docente e storico dell'arte STEFANO ZUFFI, autore del volume NEL SEGNO DI CARAVAGGIO edito da Skira.



Pittore e assassino sullo sfondo solenne della Roma del primo Seicento, Caravaggio (1571-1610) è uno degli artisti più appassionanti e potentemente espressivi: protagonista di una vera e propria Odissea mediterranea, ma insieme capace di rivoluzionare il corso della pittura europea.

NEL SEGNO DI CARAVAGGIO: IL VOLUME DI STEFANO ZUFFI EDITO DA SKIRA

Il volume Nel segno di Caravaggio vuole avvicinarci a questo maestro dell’arte italiana da un punto di vista nuovo.

Rinunciando per una volta alla consueta sequenza cronologica, le opere di Caravaggio sono qui considerate nel loro insieme, nei due decenni a cavallo dell’anno 1600.

Di capitolo in capitolo, osserveremo aspetti particolari dell’arte del pittore milanese: la presenza di modelli ricorrenti, la passione per lame e pugnali, l’ossessione per le teste mozzate, l’eccezionale e pionieristica abilità nella natura morta, e così via.

Fra le luci e le ombre di una pittura appassionata, Caravaggio ci chiama sulla scena, coinvolgendoci in un fatto che si sta compiendo hic et nunc, qui e adesso, sotto i nostri occhi.

La sua pittura entra nella nostra vita.



Storico dell’arte, Stefano Zuffi si occupa del periodo tra Rinascimento e Barocco.

È autore di oltre cento pubblicazioni, in particolare su Durer, Michelangelo, Rembrandt, Vermeer, Tiziano e Caravaggio.



Ingresso libero

Caravaggio oltre la tela: non perdere la promozione per visitare la mostra immerswiva su Caravaggio

In occasione dell'incontro, è riservata a chi non avesse ancora visto la mostra Caravaggio Oltre la tela una straordinaria promozione:



- chi acquisterà il biglietto di ingresso tra le ore 17 e le 19 dell’11 dicembre e visiterà la mostra quel giorno pagherà un ridotto di 8 euro (anziché 14 euro)



- chi acquisterà il biglietto OPEN per vedere la mostra dal 12 dicembre alla chiusura (27 gennaio 2019) pagherà un ridotto di 10 euro (anziché 16 euro)



Un percorso affascinante ed emozionante per rivivere in 45 minuti la vita e le opere di Caravaggio in un avvincente e suggestivo racconto, realizzato con la consulenza scientifica di Rossella Vodret