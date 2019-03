Ceglie Messapica, in mostra 50 anni di locandine d'arte. VIDEO

Gran successo a Ceglie Messapica, centro collinare nelle Murge pugliesi tra Bari, Brindisi e Taranto, de “La mostra delle mostre": 50 anni di locandine d'arte esposte nelle sale del Museo di archeologia e arte contemporanea Maac curata dall’architetta ed esperta di storia dell'arte Maria Luigia Argentiero.

La mostra svoltasi presso il Maac ha proposto una raccolta di manifesti e locandine d'arte ed eventi realizzati in Italia e in Europa negli ultimi 50 anni, testimonianze della comunicazione dell'arte. Le sezioni della mostra sono state organizzate secondo le periodizzazioni canoniche della storia e, accanto a quelli delle mostre d'arte, hanno fatto parte della collezione esposta anche manifesti di eventi strettamente correlati con il mondo dell'arte che si sono distinti per le qualità grafiche e divisi per sezioni, Archeologia e Arte Antica, Medioevo, Rinascimento e Manierismo, Barocco e Settecento, Ottocento e Impressionismo, Novecento e Art Noveau, Artisti Contemporanei, Architettura e Design, Eventi e Manifestazioni.

Alla serata conclusiva della mostra, oltre alla curatrice, hanno partecipato l'assessore alla cultura del comune messapico Antonello Laveneziana, Angelo Maria Perrino, consigliere comunale e direttore di Affaritaliani.it, Giovanna Bozzi, segretaria nazionale Anisa per l'educazione all'arte, Lorenzo Madaro, critico e curatore di mostre e docente accademico, e Carlo Mansueto, presidente di Armida società per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali. Nel corso dell'evento di chiusura si è svolto anche un dibattito sull'evoluzione delle mostre d'arte, da testimonianze storico - critiche a eventi mediatici e di promozione culturale. Due gli aspetti sottolineati, le ricadute positive delle mostre su un territorio ed il coinvolgimento delle scuole. Ecco il video dell’evento.