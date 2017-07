Cézanne, David Hockney, Maori: le 9 mostre dell'estate 2017 a Parigi

Dal grande Cézanne al Musée d'Orsay a David Hockney, il pittore più inglese di sempre, al Centro Pompidou, dalla mostra sui Maori a... Per chi ha in programma una vacanza a Parigi ecco una selezione, stilata da le figaro, delle mostre da non perdere quest'estate

"Portraits de Cézanne" fino al 24 settembre 2017 al Musée d'Orsay (VIIe)

"Autophoto" fino al 24 settembre 2017 alla Fondation Cartier (XIVe)

"La Pierre sacrée des Maori" fino al primo ottobre al Musée du quai Branly - Jacques Chirac (VIIe)

"Maurice Denis et Eugène Delacroix, de l'atelier au musée" fino al 28 agosto 2017 al Musée Delacroix (VIe)

"David Hockney" fino al 23 ottobre 2017 al Centre Pompidou (IVe)

"Medusa" fino al 5 novembre 2017 al Musée d'art moderne de la Ville de Paris (XVIe)

"Derain, Balthus, Giacometti, une amitié artistique" fino al 29 ottobre 2017 al Musée d'art moderne de la Ville de Paris (XVIe)

"Ed van der Elsken, la vie folle" fino al 24 septembre 2017 al Jeu de Paume (VIIIe)

"Le Pouvoir des fleurs, Pierre-Joseph Redouté" fino al primo ottobre 2017 al Musée de la vie romantique (IXe)