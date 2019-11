Charity Dancing Party for Haiti: sabato agli East End Studios di via Mecenate

Il CHARITY DANCING PARTY FOR HAITI della Fondazione Francesca Rava si terrà sabato 30 novembre 2019 agli East End Studios di via Mecenate a Milano.

Una serata per entrare nell'atmosfera natalizia, aperta a tutti, insieme per Haiti! Una festa per ogni età, per chi vuole divertirsi e ama i bambini di Haiti.

La musica sarà quella Alessandro Ristori e The Portofinos, una band dal successo sorprendente contesa dal Sumosan Twiga di Londra, dal Twiga di Montecarlo, dall'Armani Privé di Milano e dalla principessa Charlotte Casiraghi che li ha voluti alla sua festa di nozze, con un vastissimo repertorio Rock'n Roll americano degli anni '50, '60, '70. Ballerini professionisti contribuiranno ad animare la serata coinvolgendo tutti nel ballo.

Per la partecipazione, donazione minima 60 euro, per cena e live show.

Grazie al generoso contributo di Banco Desio, 100% della donazione sarà devoluta all'Ospedale pediatrico NPH Saint Damien in Haiti, un progetto particolarmente urgente in queste ore di emergenza e di gravi scontri nel Paese.

Per prenotare:

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia tel. 02 54122917 - eventi@nph-italia.org - www.fondazionefrancescarava.org