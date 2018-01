Cinema, 2017 anno nero del cinema italiano, -44% spettatori sul 2016

Il 2017 e' l'annus horribilis del cinema italiano, il peggiore dal 2014, con oltre il 44% di spettatori in meno (e 89 milioni di euro di incasso mancati) rispetto al 2016. Una debacle che si conferma anche al box office dove le pellicole, non solo di casa nostra, hanno visto un decremento di spettatori e incassi significativo rispetto allo scorso anno e al precedente. Come si legge nel rapporto sui Dati del mercato cinematografico italiano 2017 presentato oggi all'Anec, l'anno passato al box office italiano si sono incassati 584.843.610 euro per un numero di presenze in sala pari a 92.336.963. Rispetto al 2016 si e' registrata una diminuzione degli incassi al box office dell'11.63% e un decremento delle presenze del 12.38%, il secondo peggior risultato sia in termini di presenze che di incassi dopo la stagione del 2014 (box office: 575.247.515 euro; presenze: 91.526.747). Chi ha deluso in maniera particolare e' proprio la produzione di casa nostra: nel 2017 sono stati distribuiti in sala 536 film (-18 rispetto al 2016) di cui 216 di produzione o co-produzione italiana (+8 rispetto al 2016) per una quota del 40% sul totale (era del 38% nel 2016). L'incasso totale del cinema italiano (incluse le coproduzioni) in sala durante l'anno 2017 e' stato di 103.149.979 euro (17,64% del totale box office; -46,35% rispetto al 2016) per un numero di presenze pari a 16.880.223 (18,28% del numero totale dei biglietti venduti; -44,21% rispetto al 2016). Piu' nel dettaglio, il cinema italiano ha incassato circa 89 milioni di euro in meno rispetto al 2016 per un numero di biglietti venduti inferiore di 13.3 milioni. Particolarmente importante, inoltre, la differenza negativa rispetto all'anno precedente, il 2016, con un decremento dell'11.63% degli incassi e il 12.38% delle presenze.