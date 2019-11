Cinema, Catherine Deneuve colta da malore: ricoverata a Parigi

L'attrice francese, Catherine Deneuve, 76 anni, e' stata colta da un malore nella notte ed e' ora ricoverata in un ospedale di Parigi. Secondo Le Parisien, l'attrice - ex moglie di Marcello Mastroianni, da cui ha avuto una figlia, Chiara - e' in "condizioni gravi" e necessita esami "approfonditi". L'emittente Bfm-Tv ha parlato con il suo entourage che riferisce di "stanchezza" dovuta a "un eccesso di lavoro".