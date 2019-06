La storia del bikini attraverso i film. Cinquant'anni di moda e cinema. FOTO

Castigato e pudico oppure sexy e nero. Lignano Sabbiadoro festeggia il 60° anniversario dell'istituzione del Comune con una mostra inedita di manifesti, locandine e fotobuste di cinema italiano a soggetto balneare selezionati dalla prestigiosa Collezione Minisini, dal titolo "CINEMA IN BIKINI. Italiani al mare: manifesti 1949-1999", accolta presso la Terrazza a Mare fino al 17 luglio 2019.



L'originale esposizione, a cura di Andrea Tomasetig e Enrico Minisini, è occasione per riscoprire - oltre a un filone di successo del cinema popolare con attori e attrici famosi come protagonisti - grafici di valore e un capitolo della storia sociale e del costume in Italia, dal dopoguerra alla fine del ’900.

Approfondisce la mostra un ricco catalogo con testi di Stefano Salis e dei curatori Andrea Tomasetig e Enrico Minisini, che illustra l’importante e significativa Collezione Minisini in relazione alla tematica del cinema balneare.